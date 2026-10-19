Dichiarazioni Pavesio sulla gestione di Liberty: “Attenzione a non perdere i fan”

Pavesio e la nuova gestione di Liberty Media: “Dobbiamo stare attenti a non perdere i nostri fan”

Paolo Pavesio, responsabile del team Yamaha in MotoGP, ha dichiarato che bisogna fare attenzione alla gestione di Liberty Media per non perdere i fan di questo sport. Secondo Pavesio, la direzione di Liberty Media, che possiede sia la Formula 1 che la MotoGP, potrebbe portare a problematiche importanti se non condotta nel giusto modo. Non bisognerebbe fare differenze tra le due a livello di importanza, ma mantenerne la propria identità. Non rendere, quindi, la MotoGP una copia della Formula 1.

Pavesio ha affermato che la MotoGP dovrebbe fare attenzione affinché la sua spinta verso nuovi mercati e ad un pubblico più ampio non allontani i fan esistenti. Da quando Liberty Media ha acquisito il campionato lo scorso anno, il proprietario della Formula 1 ha spinto per cambiare l’aspetto, l’atmosfera e l’attrattiva della MotoGP. Tra gli esempi si annoverano l’obiettivo dichiarato di Liberty di organizzare più gare vicino alle grandi aree urbane, l’eliminazione dei piloti wildcard a partire dal 2027 e le iniziative dietro le quinte per introdurre una griglia di partenza separata per le Sprint.

Pavesio: “Le nuove idee vanno gestite in modo intelligente”

Ma il direttore generale della Yamaha per la MotoGP, Pavesio, ha affermato che le nuove idee devono essere “gestite in modo intelligente“, altrimenti la categoria rischia di perdere il suo pubblico attuale. In un’intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com Italia, Pavesio ha ribadito più volte di essere favorevole al progresso e al cambiamento, ma solo se adeguatamente ponderati. L’italiano ha suggerito che il cambiamento dovesse far parte di un piano chiaro che tenesse conto delle precedenti generazioni di appassionati di MotoGP, di cui lui stesso fa parte.

“Nel mio ufficio ho una moto da 500cc del 2002 completamente smontata. Solo telaio, motore, ruote e scarichi. E potrei stare lì a guardarla per sei ore. Ma quello è il passato, e probabilmente mi piace così tanto perché ho 54 anni”, ha detto nell’intervista. “Poi scendo al piano di sotto e trovo la bicicletta di Agostini con i freni a tamburo. E a mio nonno probabilmente piacerebbe ancora di più, perché è della sua epoca“.

“L’evoluzione delle cose non dovrebbe spaventarci se la gestiamo con un’idea e una strategia chiare e condivise“. Pavesio ha sottolineato che, nel valutare quale direzione intraprendere per la MotoGP, è necessario tenere conto delle principali differenze commerciali tra la Formula 1 e la MotoGP. “La grande differenza tra la Formula 1 e le corse motociclistiche è che i maggiori investitori nelle corse motociclistiche sono le case produttrici”, ha osservato.

“Se consideriamo l’investimento totale come pari al 100%, l’investimento effettuato dai cinque costruttori della MotoGP rappresenta il 70%“. Poi ha continuato: “E perché lo facciamo? Per vendere motociclette. Quindi dobbiamo stare attenti”. “Certo, se potessimo spendere un po’ meno saremmo contenti. Ma in realtà si tratta di un investimento. L’importante è che l’intera attività cresca”. “Dobbiamo stare attenti a non far evolvere questo sport al punto che i nostri tifosi non si riconoscano più in esso. Così li perderemmo”.

Pavesio: “Bisogna mantenere l’identità di ogni sport”

Pavesio non ha avuto problemi con le moto da 850cc che scenderanno in pista la prossima stagione, equipaggiate con pneumatici Pirelli. Va notato che il passaggio dalla cilindrata di 1000cc è un piano che precede il coinvolgimento di Liberty. “Non credo che l’evoluzione tecnica del prossimo anno sia sbagliata. Le moto saranno ancora estreme, ma un po’ più umane“, ha affermato. “Lo spettacolo dovrebbe trarne vantaggio, e chi ama le motociclette continuerà a trovarle estreme e divertenti. Poi potremo discutere dei vari dispositivi e della loro introduzione o proibizione”.

“Ma se questo sport cresce e attira nuove persone, credo che sia un’opportunità“. Inoltre, ha dichiarato: “Se portate quelle persone in Formula 1, non venderete più Ferrari. Non venderete più McLaren o Alpine. Ma qui, invece, vendiamo più motociclette. Produciamo anche scooter, che la gente usa per spostarsi”. Pavesio ha perciò ribadito: “Quindi, se arrivano nuove persone, possono aiutarci a rinnovare il nostro pubblico e anche a crescere dal punto di vista commerciale”.

In conclusione, Pavesio ha sottolineato che solo quando si sarà consolidato un pubblico numeroso e in crescita e una solida visione commerciale da parte dei costruttori, si potranno trarre insegnamenti dalla Formula 1. “Se saremo bravi quanto la Formula 1 nella gestione del patrimonio dei team, trasformandolo in un asset che genera entrate e profitti, ancora meglio”, ha affermato. “Dobbiamo essere prudenti, certo, ma dobbiamo anche essere aperti a un’evoluzione gestita in modo intelligente”.