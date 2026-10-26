Hot Topics Perché la MotoGP non ha spostato il GP d’Australia al sabato

I motivi per cui la MotoGP non ha spostato il GP d’Australia al sabato nonostante le previsioni meteo avverse

Era l’ultimo ballo di Phillip Island. Ma quell’ultimo ballo non è mai avvenuto. Lo storico circuito australiano non ha potuto dare l’addio al Motomondiale con una gara di MotoGP a causa del maltempo. Gli organizzatori del campionato spiegano perché la gara principale non è stata riprogrammata per il sabato, a fronte delle previsioni meteo sfavorevoli, come accaduto nel 2023.

L’ultima apparizione della MotoGP sul circuito di Phillip Island si è conclusa nel peggiore dei modi. Nessuna azione in pista domenica. Le previsioni meteo, che circolavano dall’inizio della settimana, si sono avverate. La MotoGP ha salutato uno dei suoi circuiti più iconici con soli due giri dimostrativi per accogliere i tifosi che si prevedeva avrebbero riempito le tribune per un’affluenza record. Nessuna gara, però, che era ciò che tutti erano venuti a vedere.

L’ultimo ruggito di Phillip Island: il cielo si oppone alla cancellazione dal calendario

Domenica mattina presto, Phillip Island si è svegliata con pioggia battente e forti venti. La scarsa visibilità ha impedito il decollo dell’elicottero medico, essenziale per evacuare i piloti in caso di incidenti gravi, soprattutto sul circuito australiano. La distanza da Melbourne, dove si trova l’ospedale designato, rende impraticabile il trasferimento in ambulanza via terra, dato che il viaggio supererebbe il limite massimo di 45 minuti.

Di conseguenza, nessuna sessione ha potuto avere inizio, nonostante la pista stessa fosse considerata sicura per le gare. Il programma è stato ripetutamente rinviato prima che le sessioni venissero definitivamente cancellate. Gli organizzatori potevano provare a salvare il Gran Premio di MotoGP, anticipandolo con una mossa simile a quella fatta sabato al GP del Brasile. In quell’occasione la gara Sprint di Goiania era stata riprogrammata dopo che si era formata una buca in pista dopo le qualifiche.

Tuttavia, si è rivelato impossibile mandare le moto in pista in qualsiasi momento. Dopo diversi rinvii, la decisione finale di annullare la 18° gara completa della stagione è stata presa poco prima delle 16:00 ora locale. La decisione ha favorito soprattutto Jorge Martin dell’Aprilia, che era già destinato a saltare la gara per infortunio. Ora il madrileno si trova a soli 10 punti da Marc Marquez, il quale ha perso l’opportunità di compiere un passo decisivo in campionato.

An emotional last lap around Phillip Island had one Thriller rule: Have one wheel in the air (doesn’t matter which) 🥹🫶 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/7EMOt9m67x — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

MotoGP: il GP d’Australia si poteva spostare al sabato?

Tuttavia, alla fine della giornata, una domanda continuava a tormentare tifosi e giornalisti: se le previsioni meteo avverse erano già note, perché il Gran Premio non è stato spostato a sabato? Esisteva un precedente: il Gran Premio d’Australia del 2023.

In quell’occasione, si prevedevano condizioni altrettanto difficili. Il che spinse gli organizzatori del campionato a decidere preventivamente, il venerdì, di spostare la gara principale a sabato, quando le previsioni meteo erano più favorevoli. La Sprint fu quindi programmata per domenica, con l’obiettivo di limitare la perdita di punti nel caso in cui una delle due gare fosse stata annullata. Alla fine, è andata proprio così: la gara principale si è svolta il sabato, con la vittoria di Johann Zarco, mentre la Sprint di domenica è stata annullata.

Per l’edizione 2026, le previsioni meteo sfavorevoli erano disponibili già da mercoledì. Giovedì, lo stesso Fabio di Giannantonio aveva rivelato ai media la possibilità di adottare la medesima decisione di tre anni prima. Tuttavia, non è stato fatto alcun cambiamento.

MotoGP Sports Entertainment Group: “Previsione meteo avverso sì, ma non tale da bloccare l’elicottero”

Diversi giornalisti hanno chiesto agli organizzatori della MotoGP perché non avessero ripetuto il cambio di programma, che nel 2023 era stato ampiamente elogiato per la rapida reazione del campionato alle previsioni meteorologiche. Un portavoce del campionato ha fornito una spiegazione. Il MotoGP Sports Entertainment Group ha dichiarato che, sebbene le previsioni per domenica non fossero favorevoli, non si prevedeva un peggioramento delle condizioni al punto da rendere impossibile lo svolgimento della gara.

“La direzione di gara ha monitorato con molta attenzione le previsioni meteorologiche per il fine settimana. Erano previsti pioggia e vento per domenica, ma non a livelli tali da compromettere lo svolgimento delle gare”, ha dichiarato il portavoce. L’organizzazione ha inoltre spiegato di non avere avuto, fino a sabato, alcuna indicazione che la visibilità avrebbe impedito all’elicottero medico di operare domenica. “Fino a sabato non c’erano informazioni che indicassero una visibilità limitata e l’impossibilità di effettuare voli in elicottero domenica”, ha aggiunto il portavoce.