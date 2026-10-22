Dichiarazioni Preparativi GP Qatar, il CEO di Lusail rassicura: “Quasi completati”

Il CEO del circuito di Lusail fa il punto sui preparativi del GP Qatar: Formula 1 e MotoGP confermate a novembre, nonostante le tensioni in Medio Oriente

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 rimane in programma il 29 novembre, nonostante la situazione in Medio Oriente continui a destare preoccupazioni. A Lusail, infatti, i lavori procedono regolarmente in vista dei prossimi appuntamenti. A rassicurare sull’organizzazione degli eventi è Abdulaziz Ali Al-Muhannadi, amministratore delegato del Lusail International Circuit. Il dirigente ha fatto il punto sui preparativi del GP del Qatar, in vista dell’arrivo di Formula 1 e MotoGP a novembre.

Come è noto, la situazione in Medio Oriente ha provocato grandi modifiche al calendario internazionale del Motorsport. Il conflitto ha portato alla cancellazione del Gran Premio dell’Arabia Saudita e allo spostamento in Malesia della gara del Bahrain. Le recenti tensioni hanno inoltre alimentato le preoccupazioni per la sicurezza, per i collegamenti aerei e per il trasporto delle attrezzature. Ad alzare il livello di allerta è stato anche quanto accaduto il 13 ottobre a Dhahran, in Arabia Saudita. Qui un missile balistico ha colpito un complesso di Saudi Aramco a circa 160 chilometri da Lusail, sull’altra sponda del Golfo Persico.

Imola resta il piano B di Formula 1 e FIA

Lo scenario preoccupante non fa però demordere Formula 1 e FIA, che mantengono il Qatar in calendario ma preparano un piano B. Se le condizioni di sicurezza dovessero peggiorare, il circuito di Imola sarebbe la principale alternativa. Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem considera i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi sufficientemente sicuri per ospitare le gare. Il numero uno della Federazione ha anche assicurato che non manderebbe mai personale e piloti in aree con rischi non gestibili. La FIA, in ogni caso, continua a monitorare l’evoluzione della situazione.

Preparativi GP Qatar: Al-Muhannadi conferma i lavori

Tra poche settimane il circuito qatariota ospiterà le due categorie regine del Motorsport. La MotoGP scenderà in pista nel primo weekend di novembre, dal 4 al 6, mentre la Formula 1 arriverà a fine mese. Al-Muhannadi ha confermato che le squadre operative sono impegnate negli ultimi interventi: “Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente il mondo al Lusail International Circuit a novembre, per due degli eventi più attesi del calendario internazionale del Motorsport, a sole tre settimane di distanza”.

Il CEO ha poi sottolineato come la preparazione delle strutture sia ormai nella fase conclusiva: “I nostri preparativi sono quasi completati e i nostri team sono concentrati per garantire che ogni aspetto della struttura sia pronto a offrire un’esperienza eccezionale ai tifosi, come ogni anno”. Le autorità del Qatar, dal canto loro, ribadiscono che il Paese è sicuro e che entrambi gli eventi si svolgeranno come previsto.

I preparativi per il GP del Qatar rappresentano comunque una vera sfida organizzativa per Lusail, a causa del programma ravvicinato e del contesto geopolitico. La priorità degli organizzatori resta garantire lo svolgimento degli eventi nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. L’obiettivo è anche evitare ulteriori modifiche a un calendario già stravolto dal conflitto.

Maria Rita Roberto