Dichiarazioni Problemi radio e al via per la Red Bull, Verstappen ironizza

Verstappen terzo ad Austin, ma non sorride

Il terzo posto di Verstappen ad Austin, alle spalle di Antonelli e Leclerc, non cancella l’amarezza di un weekend pieno di intoppi. Tra i problemi radio della Red Bull, le partenze e una strategia poco felice, l’olandese ha parlato di una gara frustrante. Il podio resta comunque il decimo stagionale, il sesto consecutivo dopo l’incidente di Zandvoort.

Già dalle qualifiche Verstappen non appariva contento, lamentando una perdita di aderenza senza una spiegazione chiara che nel Q3 gli è costata la pole. Domenica il passo gara sembrava promettente, ma sul finale l’olandese ha dovuto cedere il secondo posto a un agguerrito Leclerc, e senza la Virtual Safety Car agli ultimi giri probabilmente avremmo visto anche una lotta con Hamilton per il terzo gradino del podio. Il pilota Red Bull ha chiuso la gara a 17 secondi da Antonelli, e ha parlato di tante piccole cose andate storte, riconoscendo comunque che il vincitore aveva qualcosa in più sul ritmo puro.

Mescole e motore, dove si è inceppata la gara

La strategia è stata la prima crepa. Mercedes e McLaren sono partite con le medie, mentre le due Red Bull hanno scelto le morbide. Antonelli ha poi vinto con una sola sosta, passando alle dure al giro 24. Verstappen si è fermato intorno al giro 13 per un secondo set di morbide e al 31 per le medie. Per sua stessa ammissione, la squadra ha insistito troppo sulla convinzione maturata nelle ultime due gare.

Le morbide, infatti, erano state il punto di forza della Red Bull nei weekend precedenti, ma ad Austin il copione si è rovesciato, come ha ammesso anche il team principal Laurent Mekies. Verstappen ha spiegato con franchezza l’errore di lettura: “A un certo punto era piuttosto chiaro che chi aveva le mescole più dure trovava molta aderenza, quindi credo che non abbiamo reagito”, ha detto.

Con la power unit, inoltre, il comportamento è stato molto incostante in ogni curva, e una sosta lenta ha completato un quadro già complicato. Anche Isack Hadjar ha avuto una domenica difficile. Il compagno di squadra, sesto al traguardo, ha dovuto lasciar passare Verstappen su ordine del muretto e ha convissuto con una mappatura sbagliata che influiva sull’acceleratore.

Parliamo a gesti, i problemi radio della Red Bull

I problemi radio per Red Bull non nascono ad Austin. A Singapore Verstappen sentiva il muretto, ma le sue risposte arrivavano disturbate, e Gianpiero Lambiase ha finito per comunicare in codice con lui. Dopo quella gara Laurent Mekies ha spiegato che la colpa era della squadra e ha promesso una soluzione forte.

Ad Austin, però, il guaio si è ripresentato su entrambe le vetture. Verstappen non riusciva a sentire Tom Hart, che lo affianca come ingegnere di pista al posto di Lambiase. Quest’ultimo, destinato a passare alla McLaren, resta in questi appuntamenti come responsabile delle corse. Anche Hadjar ha avuto contatti difficili con il muretto.

Con la sua solita ironia, Verstappen ha buttato lì una battuta. “Forse dovremmo iniziare a comunicare con il linguaggio dei segni. Probabilmente costa anche meno”. Subito dopo, però, ha cambiato tono e ha parlato di un vero disastro. “È davvero frustrante, a essere onesti”, ha aggiunto, ricordando che “non è la seconda volta” e che è successo “non so quante volte quest’anno”.

Partenze sotto la media, un guaio che viene da lontano

Gli scatti al via sono l’altro nodo ricorrente. Ad Austin, Verstappen ha ceduto per qualche curva la seconda posizione a Leclerc, riprendendola prima della fine del primo giro. Il pilota ha liquidato la questione dicendo che “non è stato così grave”. Ha poi definito le partenze costantemente pessime, fermandosi a metà dell’ultima parola per evitare una parolaccia davanti alla FIA.

Il problema, in effetti, accompagna la squadra da marzo. In Australia Verstappen aveva parlato di una batteria scarica dopo uno scatto lento. Nel Gran Premio di Cina è passato dall’ottavo all’undicesimo posto in due giri e ha detto “appena rilascio la frizione, il motore non c’è”. Non sembrano quindi episodi isolati, ma un punto debole strutturale della vettura.

Messico, la Red Bull deve risolvere i problemi radio

Ora il calendario non concede tempo. Il Gran Premio del Messico è in programma dal 30 ottobre al 1 novembre e la Red Bull arriva con 355 punti tra i Costruttori, gli stessi della McLaren. Verstappen è quarto nel mondiale piloti con 236 punti, mentre Antonelli guida con 365 dopo la nona vittoria stagionale.

La rimonta della Red Bull, spinta dal grande pacchetto di aggiornamenti arrivato a Baku, ha portato le vittorie di Sepang e Singapore. Per questo i dettagli pesano di più. Se i problemi radio e le partenze sotto la media non verranno sistemati, costeranno tempo prezioso in pista e possono anche rendere più lenta ogni correzione di strategia.

Camilla Trivellato