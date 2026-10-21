Dichiarazioni Red Bull esalta Verstappen: «Il suo contributo è enorme»

Mekies: «Le sue indicazioni sono fondamentali»

Il team principal, Mekies, riconosce il ruolo decisivo del quattro volte campione del mondo nello sviluppo della monoposto. La capacità dell’olandese di individuare i limiti tecnici della vettura aiuta gli ingegneri, ma la squadra non sempre riesce a intervenire con la rapidità desiderata.

Max Verstappen rappresenta molto più di un pilota per la Red Bull. La sua sensibilità tecnica, la capacità di leggere il comportamento della monoposto e la precisione con cui individua le aree da migliorare costituiscono risorse preziose per il lavoro degli ingegneri di Milton Keynes.

Mekies ha sottolineato l’importanza del contributo dell’olandese nel processo di sviluppo della RB22. Secondo il dirigente francese, Verstappen possiede una capacità fuori dal comune nel riconoscere gli elementi che limitano le prestazioni della vettura.

>«Il suo contributo è enorme», ha dichiarato Mekies, evidenziando quanto le indicazioni del campione del mondo aiutino la squadra a comprendere i problemi e a orientare il lavoro tecnico.

Individuare un limite, tuttavia, non significa trovare immediatamente una soluzione. Proprio su questo punto Mekies ha posto l’accento: il feedback del pilota permette agli ingegneri di definire con maggiore precisione le priorità, ma trasformare le osservazioni in miglioramenti concreti richiede tempo, analisi e interventi mirati.

Dalle difficoltà iniziali alla ripresa della RB22

L’importanza delle indicazioni di Verstappen emerge soprattutto considerando le difficoltà affrontate dalla Red Bull nella prima parte della stagione. La monoposto ha mostrato limiti nel bilanciamento e nella gestione delle diverse fasi di percorrenza della curva, con un comportamento che non sempre garantiva al pilota la necessaria fiducia.

L’olandese ha segnalato più volte le difficoltà nell’inserimento in curva e le reazioni poco prevedibili della vettura, oltre ai problemi nella gestione di dossi e cordoli. Queste criticità hanno condizionato la costanza del rendimento e hanno imposto alla squadra un lavoro approfondito per recuperare competitività.

Una svolta è arrivata con il pacchetto di aggiornamenti introdotto a Baku. Le modifiche hanno interessato il fondo, il diffusore, le fiancate e il cofano motore, con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio tra aderenza nelle curve lente e stabilità alle alte velocità.

Il successivo progresso della monoposto ha confermato l’efficacia del percorso intrapreso, premiando il lavoro congiunto di pilota e reparto tecnico.

Comunicazione diretta, ma la squadra vuole accelerare

Per Mekies, il rapporto tra Verstappen e gli ingegneri si fonda soprattutto sulla trasparenza. Il confronto può diventare acceso quando le aspettative del pilota non coincidono con i risultati ottenuti, ma la franchezza resta essenziale per individuare le soluzioni migliori.

Il team principal ha spiegato che la capacità dell’olandese di fornire indicazioni precise sostiene sia lo sviluppo del telaio sia quello della power unit. Un contributo che assume particolare valore in una fase in cui ogni dettaglio può incidere sulla competitività.

«Vorremmo riuscire a fornire le soluzioni più rapidamente, in alcune occasioni», ha ammesso Mekies, riconoscendo implicitamente la distanza che può separare l’individuazione di un problema dalla sua risoluzione.

La Red Bull considera Verstappen una figura centrale nella propria crescita tecnica. Il suo compito non si esaurisce nella guida in pista: il campione olandese contribuisce a definire la direzione dello sviluppo, mentre la squadra deve tradurre le sue sensazioni in interventi efficaci.