Dichiarazioni Ricciardo: “Il mio addio alla Formula 1, da umiliazione a orgoglio”

L’ex pilota Daniel Ricciardo ripercorre i mesi difficili dopo l’addio alla Formula 1 nel 2024

A due anni di distanza, Daniel Ricciardo torna a parlare del suo addio alla Formula 1, avvenuto alla fine del weekend di gara di Singapore 2024. L’australiano per la prima volta ha raccontato con estrema sincerità tutte le difficoltà vissute nei mesi successivi. Ai microfoni del podcast ufficiale “F1 Beyond The Grid”, targato Formula 1, Ricciardo spiega che il senso di fallimento e umiliazione ha condizionato la sua vita personale al di fuori della pista.

L’ex pilota di Red Bull e McLaren ha concluso la sua carriera nella categoria regina dopo la decisione della Racing Bulls di sostituirlo con Liam Lawson. Con il Gran Premio di Singapore 2024 Daniel Ricciardo ha chiuso una fase della sua vita, iniziata nel 2011, caratterizzata da 8 vittorie e 32 podi.

Il pilota australiano ha raccontato che l’ambizione e l’abitudine a pretendere il massimo da sé stesso abbia reso complicato accettare la fine della sua carriera. Ricciardo ha infatti spiegato: “Quando inizi a correre così giovane, negli anni sviluppi una certa durezza, che finisci per rivolgere anche contro te stesso”. In più, il mancato conseguimento dei risultati sperati ha alimentato la sensazione di non essere più il pilota di un tempo e racconta: “La vivevo come un fallimento. Non stavo rendendo al livello necessario e non ero riuscito nemmeno a concludere la stagione”.

Un addio rimandato diverse volte

Tuttavia, Daniel Ricciardo ha ammesso di aver vissuto i mesi successivi al suo ritiro cercando di nascondere ciò che provava realmente. “Ho capito che stavo semplicemente cercando di nascondermi dall’umiliazione”. In effetti, se agli occhi di tutti l’australiano sembrava essere sempre sorridente, nel suo privato era nel pieno di un periodo difficile. “Le persone mi vedevano in pubblico, mentre mi divertivo o bevevo qualcosa. In realtà nascondevo quello che sentivo dentro, molto dolore e tristezza”. Un sentimento legato anche alla consapevolezza di aver visto sfumare in maniera definitiva quel sogno di una lotta per il titolo Mondiale.

Nel corso dell’intervista è emerso un ulteriore retroscena: Daniel Ricciardo aveva già considerato il ritiro durante alcuni dei momenti difficili della sua carriera. L’ex pilota ha infatti raccontato che dopo il Gran Premio di Monaco del 2022 ha parlato con il suo entourage, ed era sul punto di lasciare tutto. “Ero seduto nel mio appartamento, parlavo con il mio team e ho detto: ‘Non voglio più farlo. Ho finito'”. Non fu un caso isolato, già nel 2015 dopo il Gran Premio di Gran Bretagna un pensiero simile era emerso.

Nonostante questi momenti bui, l’australiano ha continuato a correre, supportato anche dal forte sostegno di tutte quelle persone che credevano in lui e nelle sue capacità. Con il passare del tempo, Ricciardo ha iniziato a vedere in maniera diversa la decisione presa da Racing Bulls nel 2024. “Non mi piace ancora il modo in cui è finita, ma una parte di me è grata che abbiano preso quella decisione, perché oggi non vorrei continuare a farlo”. Infatti, Daniel Ricciardo senza la decisione del team avrebbe prolungato ulteriormente la sua carriera, rimandando il momento di costruire una vita separata dalla Formula 1.

Dall’umiliazione all’orgoglio: Ricciardo guarda al passato con serenità

Adesso, a due anni dalla sua ultima gara, Ricciardo ha cambiato prospettiva sulla carriera e sui tutti i risultati raggiunti. L’ex pilota ammette che il tempo trascorso lontano dalle competizioni gli ha dato modo di osservare il proprio percorso con una maggiore serenità. “Adesso guardo indietro con un sorriso molto più grande rispetto a un paio di anni fa”, racconta. L’australiano, inoltre, ricorda quanto fosse difficile fermarsi a riflettere sui propri successi quando era ancora in griglia.

“Sono decisamente orgoglioso. Credo che quando corri non rifletti troppo su quello che hai fatto, perché rischi quasi di spaventarti“. Tutte le vittorie ottenute, tra cui Monaco e Monza, assumono a oggi un significato totalmente diverso. “Ho vinto delle gare. Può essere travolgente ripensarci. Ma ora che ho raggiunto un equilibrio, sono estremamente orgoglioso e, per molti aspetti, sorpreso che tutto questo sia successo davvero”.

L’addio di Ricciardo alla Formula 1 rimarrà sempre un capitolo difficile della sua vita, ma ciò non rappresenta più una delusione. Gli anni trascorsi a inseguire risultati e opportunità hanno permesso all’australiano di poter riconoscere il valore del proprio percorso, a prescindere dal modo con cui si è concluso.

Maria Rita Roberto