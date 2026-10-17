Dichiarazioni Verstappen e il rinnovo con Red Bull: le ragioni della scelta

Per Verstappen rinnovo con la Red Bull: perché ha scelto di restare

Il rinnovo di Verstappen con Red Bull non è stato deciso dagli aggiornamenti introdotti a Baku. Il pilota olandese ha spiegato di aver scelto di proseguire con la scuderia di Milton Keynes per la fiducia nel progetto e nelle prospettive future. Una posizione condivisa anche dal team principal Laurent Mekies, che ha escluso un ruolo decisivo del pacchetto tecnico nelle trattative. Ora l’obiettivo è consolidare i progressi e tornare a lottare stabilmente per il titolo mondiale.

Verstappen e Red Bull: il ruolo degli aggiornamenti di Baku

Dopo una prima parte di stagione complicata, dove al Gran Premio d’Italia a Monza Verstappen aveva persino preso in considerazione la possibilità di concludere la stagione senza conquistare nemmeno una vittoria, qualcosa è cambiato. Dopo aver sfiorato il successo a Baku, Verstappen ha centrato due vittorie consecutive in Malesia e a Singapore, completando una serie di risultati che ha riacceso le ambizioni della squadra e alimentato nuove discussioni sul suo futuro.

Il rinnovo senza garanzie

Il rinnovo Verstappen Red Bull nasce quindi da una valutazione più ampia delle prospettive tecniche e sportive della squadra, senza garanzie legate a un singolo aggiornamento. Il pilota non sapeva che gli aggiornamenti avrebbero prodotto risultati così significativi, ma ha apprezzato le idee presentate dal team.

“No, non proprio. Si è trattato piuttosto di una discussione sul futuro e, naturalmente, di un confronto sulle prospettive di crescita della squadra“, ha spiegato l’olandese. “Le idee che mi hanno presentato mi sono piaciute. Non c’è stato bisogno di convincermi in modo particolare: è stato semplicemente il tipo di conversazione che si ha abitualmente con il team“.

Red Bull, una monoposto più prevedibile

Secondo l’olandese, la vera svolta riguarda soprattutto l’equilibrio della RB22. Gli aggiornamenti introdotti a Baku non avrebbero migliorato soltanto il carico aerodinamico e i tempi sul giro, ma avrebbero restituito al pilota una vettura più equilibrata e prevedibile.

“Il cambiamento principale nella nostra vettura è che è diventata molto più prevedibile ed equilibrata. All’inizio dell’anno, spesso non sapevo cosa sarebbe successo entrando in curva“, ha raccontato il campione del mondo. “Per questo motivo non era mai possibile spingere davvero al limite: non si sapeva dove fosse il limite, oppure questo si spostava all’improvviso“.

Mekies spiega la strategia Red Bull

Il team principal Laurent Mekies ha chiarito che Red Bull non puntava su un aggiornamento miracoloso per convincere Verstappen. Il rinnovo è stato discusso sulla base del potenziale tecnico della squadra e delle opportunità di crescita a lungo termine. “Non si è trattato di parlare del pacchetto di Baku o di qualsiasi altro pacchetto specifico, bensì dei fattori di fondo e di dove, a nostro avviso, risiedessero le opportunità a lungo termine“, ha spiegato il team principal.

Red Bull, obiettivo competitività per il 2027

Nonostante i recenti successi, Verstappen e Mekies sanno che la strada per riportare stabilmente la Red Bull al vertice è ancora lunga. Il team principal continua a puntare sul potenziale tecnico della squadra, consapevole che serviranno ulteriori sviluppi per colmare le lacune emerse nel corso della stagione. Lo sguardo è già rivolto al 2027, quando la scuderia di Milton Keynes punta a presentarsi con una monoposto in grado di competere con continuità per vittorie e titolo mondiale. I progressi delle ultime gare rappresentano un segnale incoraggiante, ma sarà la capacità di confermarli nel tempo a determinare le reali ambizioni della Red Bull.

Alessia Prus