Breaking News UFFICIALE, MotoGP: infortunio e stagione 2026 conclusa per Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu, l’infortunio a Mandalika

L’infortunio di Toprak Razgatlıoğlu mette fine alla sua stagione MotoGP 2026. Il pilota turco del team Pramac Yamaha salterà il Gran Premio d’Australia e tutte le gare rimanenti del campionato dopo la caduta a Mandalika, che gli ha provocato un problema alla spalla destra. Gli ulteriori accertamenti medici hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per favorire un recupero completo.

Il weekend del Gran Premio d’Indonesia si è rivelato particolarmente complicato per Razgatlıoğlu. Durante la seconda sessione di prove libere, il pilota è stato protagonista di una caduta che gli ha provocato una lussazione alla spalla destra. Una volta rientrato ai box l’articolazione è stata rimessa a posto, consentendogli di proseguire il fine settimana. Il turco ha preso parte alle qualifiche, ma le sue condizioni fisiche non gli hanno permesso di completare la gara domenicale. Il dolore, diventato troppo intenso, lo ha costretto al ritiro. Inizialmente sembrava possibile evitare l’intervento, ma ulteriori accertamenti hanno evidenziato un infortunio più grave del previsto.

Razgatlıoğlu sull’infortunio: “La spalla è più grave del previsto”

“Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti medici a seguito della caduta di Mandalika, è emerso chiaramente che il mio infortunio alla spalla è più grave di quanto pensassimo inizialmente“, ha spiegato il pilota turco nel messaggio diffuso dal team Pramac Yamaha. La decisione è stata presa dopo essersi confrontato con i medici e con le persone a lui più vicine. L’obiettivo è di evitare rischi e tornare in pista soltanto dopo aver recuperato completamente. “Non è stata una decisione facile, ma dopo essermi consultato con i medici e le persone a me più vicine, siamo convinti che questo sia il passo giusto per il mio futuro“, ha aggiunto Razgatlıoğlu.

Razgatlıoğlu salta Phillip Island

L’intervento chirurgico costringerà Razgatlıoğlu a saltare il Gran Premio d’Australia, in programma sul circuito di Phillip Island, e tutte le successive gare della stagione 2026. L’assenza è particolarmente dolorosa per il turco, che considera il tracciato australiano uno dei suoi preferiti e che proprio lì ha vissuto momenti importanti durante la sua carriera nel Mondiale Superbike. “Sono estremamente deluso di dover saltare il Gran Premio d’Australia. Phillip Island è uno dei miei circuiti preferiti ed è un luogo in cui ho vissuto momenti davvero speciali durante la mia carriera nella Superbike“, ha dichiarato.

Pramac Yamaha perde una pedina importante

L’assenza di Razgatlıoğlu rappresenta una perdita importante per Pramac Yamaha, che aveva puntato sul talento del pilota turco e sulla sua esperienza con gli pneumatici Pirelli maturata nel Mondiale Superbike. Saltare le gare rimanenti del 2026 significa rinunciare ad altre occasioni di lavoro in pista, in un momento importante per la preparazione della prossima stagione. Il recupero fisico, tuttavia, resta la priorità: forzare il rientro prima di aver risolto completamente il problema alla spalla potrebbe compromettere ulteriormente il percorso del pilota.

Jack Miller e Augusto Fernandez a Phillip Island

In occasione del Gran Premio d’Australia, Pramac Yamaha schiererà: Jack Miller e Augusto Fernandez. Razgatlıoğlu dovrà invece concentrarsi sull’intervento chirurgico e sulla successiva riabilitazione, con l’obiettivo di recuperare pienamente la funzionalità della spalla prima di tornare a competere.

Alessia Prus