Dal paddock Toyota Campione Costruttori WEC a Barcellona: Buemi, Hartley e Kobayashi in conferenza

WEC Barcellona, Toyota in conferenza: doppietta e titolo Costruttori

Nella conferenza stampa del WEC a Barcellona, Toyota festeggia la doppietta nella 6 Ore e il titolo Costruttori Hypercar 2026, conquistato con una gara d’anticipo. I protagonisti hanno raccontato una corsa in condizioni molto difficili, partita sul bagnato e finita sull’asciutto. A vincere è stata la #8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, davanti alla gemella #7. Alla conferenza stampa ha partecipato anche F1World.

Buemi: “Sono ancora arrabbiato con me stesso per la penalità”

Per Sébastien Buemi era la centesima gara nel WEC, iniziata però con un errore: “Non avevamo mai girato sul bagnato in tutto il weekend, quindi non sapevamo se saremmo stati veloci. Sono riuscito a prendere una penalità prima ancora che la gara iniziasse, perché sono uscito dalla fila prima della linea di partenza. È un errore mio“.

In partenza Buemi è riuscito a evitare i contatti: “Sono stato bravo a evitare gli incidenti alla curva 1 e alla curva 5, sono contento di essere rimasto in pista. Avevamo un gran passo, ma non sapevamo quando la pista sarebbe stata pronta per le slick. Cercavamo di gestire le gomme da bagnato per allungare il più possibile e poi passare direttamente alle slick. La #7 con Nyck era molto veloce. Le due Safety Car ci hanno annullato il vantaggio e abbiamo perso parecchio tempo con una Full Course Yellow. È stato complicato e sono ancora un po’ arrabbiato con me stesso per la penalità”.

Hartley: “Il degrado gomme è il nostro punto di forza”

A sorprendere Brendon Hartley è stato il margine finale: “Non avevamo fatto test qui ed eravamo un po’ preoccupati di partire svantaggiati. In FP1 non sembravamo messi bene, quindi siamo rimasti sorpresi di aver chiuso con una prestazione quasi dominante. Credo che molto dipenda dal degrado delle gomme: la pista è molto dura su questo aspetto, ed è storicamente uno dei nostri punti di forza”.

Il neozelandese ha preso il volante nella prima fase sull’asciutto: “Sono uscito dai box con le slick e già uscire dalla pit lane non era facile, era ancora bagnato. Ho tenuto la macchina in pista e da lì la macchina è stata fantastica, siamo riusciti a prendere la testa. Nel secondo stint ho tenuto usate le gomme sul lato destro. È stato impegnativo, ma ha funzionato e ci ha lasciato più gomme per il resto della gara”. Ora l’obiettivo è il titolo piloti: “Si deciderà tutto a Monza, ma oggi è la giornata della squadra. È una svolta enorme rispetto all’anno scorso: abbiamo passato momenti difficili negli ultimi anni e sono orgoglioso di far parte di questo progetto”.

Kobayashi alla conferenza WEC di Barcellona: Toyota numero uno

Per Kamui Kobayashi, pilota della #7 e Team Principal, la doppietta nasce da un salto di qualità di tutta la squadra: “La macchina ha fatto un buon passo avanti, ma a inizio stagione non sapevamo quanto avremmo potuto rendere. Quest’anno la squadra è stata molto forte in gara, nella strategia, nell’assetto e nell’analisi. Non è solo la macchina: è migliorato il coordinamento tra ingegneri e meccanici, ed è questo che ha fatto la differenza rispetto agli ultimi anni”.

Anche in gara la gestione gomme è stata decisiva: “Non avevamo esperienza su questa pista con questa macchina ed eravamo preoccupati. Come ha detto Brendon, la macchina è buona con le gomme. Come prestazione non siamo così diversi dagli altri, ma la gestione degli pneumatici fa ancora una grande differenza”. Positivo anche il giudizio sulle nuove gomme da bagnato Michelin: “È difficile fare un confronto senza provarle nello stesso giorno, ma il grip mi è sembrato migliore di quanto mi aspettassi, e anche la durata. Siamo passati direttamente alle slick e le gomme erano ancora in buone condizioni. Mi sembra un buon passo avanti“.

Con il titolo Costruttori in tasca, a Monza la pressione sarà minore: “Dobbiamo solo decidere chi vincerà il titolo piloti, quindi come squadra siamo più rilassati. Sono contento che il campionato Costruttori sia già deciso: possiamo andare in Italia per una buona pizza“. E guardando al futuro: “Negli ultimi anni abbiamo faticato e qualcuno diceva che, con il ritorno dei costruttori, Toyota non era abbastanza forte. Quest’anno abbiamo dimostrato di essere i numeri uno. Questa è l’era più dura del Mondiale Endurance, e il prossimo anno, con l’arrivo di McLaren e Ford, sarà ancora più difficile”.

LMGT3, prima gioia nel WEC per Shahin con Manthey

In LMGT3 vince la Porsche #92 di Manthey con Yasser Shahin, Riccardo Pera e Richard Lietz. Per Yasser Shahin è la prima vittoria nel WEC: “Mi piace guidare sotto la pioggia e la macchina va molto bene sul bagnato, quindi è andato tutto per il verso giusto. La preparazione è stata eccellente e qui avevamo fatto dei test, un grande vantaggio. Il mio compagno mi aveva detto di essere geloso: erano le condizioni in cui voleva guidare di più”.

La vittoria arriva dopo una stagione con tre terzi posti e la delusione di Le Mans: “Avevamo una macchina fortissima, ma la rottura di un componente ha distrutto le nostre speranze e probabilmente anche il campionato. In questa squadra nessuno ti fa sentire in colpa: ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. È un tributo alla cultura del team“.

Riccardo Pera ha diviso i suoi stint per adattarsi al meteo: “Il tempo era imprevedibile, quindi abbiamo deciso di dividere gli stint, ed è stata un’ottima scelta. Dopo tre podi abbiamo finalmente ottenuto la vittoria che cercavamo dall’inizio della stagione. Le condizioni erano difficili, soprattutto negli ultimi minuti, quando ha iniziato a piovigginare, e c’era tanto da gestire. Ma alla fine il risultato è arrivato ed è una bella sensazione“.