Breaking News UFFICIALE: Arriva il rinnovo di Sergio Perez con Cadillac fino al 2029

Perez e il rinnovo con Cadillac per altre tre stagioni

Alla vigilia del Gran Premio di casa, Perez ha ufficializzato il rinnovo con Cadillac, legando il proprio futuro alla scuderia americana almeno fino al 2029. Il pilota messicano ha firmato un prolungamento contrattuale di tre stagioni con il team di proprietà statunitense. L’annuncio è arrivato in un momento dal forte valore simbolico per lui.

Perez era approdato alla nuova squadra in occasione del debutto nel 2026. In precedenza, l’addio alla Red Bull lo aveva costretto a un anno lontano dai circuiti. Il campionato d’esordio della scuderia ha alternato alti e bassi. Tuttavia, il trentaseienne ha ritrovato la sua migliore forma, con un rendimento spesso superiore a quello del compagno Valtteri Bottas.

Il legame con i vertici e le parole di Checo

Fin dal primo giorno, Perez ha voluto ritagliarsi un ruolo attivo nel progetto. Il messicano ha costruito un legame solido con l’amministratore delegato Dan Towriss e con Mark Reuss, numero uno di General Motors. I piani futuri del team lo hanno convinto a proseguire l’avventura.

“Entrare in Cadillac fin dal primo giorno era un progetto in cui credevo davvero. Estendere il mio impegno mi sembra la naturale prosecuzione di questo capitolo”, ha spiegato il pilota. Inoltre, ha sottolineato quanto servano tempo, lavoro incessante e pazienza per costruire una squadra da zero. “I progressi che stiamo facendo insieme sono incredibilmente gratificanti. Abbiamo ancora molto lavoro davanti e mi sento pienamente coinvolto per i prossimi tre anni”.

Perez ha poi ringraziato Towriss, Reuss e tutto il personale di TWG Motorsports e General Motors. Il suo pensiero è andato anche ai tifosi e ai membri del team tra Stati Uniti e Regno Unito. “Non vi deluderò. Continuiamo a spingere”, ha promesso.

Towriss punta sulla continuità

Anche il CEO ha accolto con soddisfazione la firma. “Costruire una squadra competitiva in Formula 1 è un percorso di lungo periodo”, ha dichiarato Towriss. Secondo il dirigente, il talento e la leadership di Checo garantiscono la continuità necessaria per crescere dopo le solide basi del primo anno. “Insieme siamo concentrati sulla prossima fase del nostro cammino, per spingere il team in avanti e risalire la griglia”.

Trecento Gran Premi davanti al pubblico di casa

L’annuncio coincide con un traguardo storico per Perez. Nel weekend di Città del Messico, il pilota disputerà il suo trecentesimo Gran Premio nel Circus. Per celebrare l’occasione, il sei volte vincitore con Racing Point e Red Bull guiderà la monoposto per le strade della capitale in un’esibizione dedicata ai tifosi.

Archiviato il rinnovo di Perez con Cadillac, la scuderia deve ancora sciogliere il nodo del secondo sedile. Bottas aveva firmato un accordo che sembrava pluriennale. Tuttavia, una stagione al di sotto delle attese ha spinto il team a valutare altre opzioni.

Il quadro, però, non appare del tutto negativo per il finlandese. La squadra attraversa ancora una fase di crescita e costruzione. Inoltre, una vettura poco costante e una qualità produttiva irregolare hanno condizionato parte delle sue difficoltà. Per questo motivo, Bottas conserva buone possibilità di restare anche nella prossima stagione.