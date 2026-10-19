Formula 1 UFFICIALE: Fornaroli e McLaren insieme nel WEC per il 2027

Il doppio programma di Fornaroli con McLaren nel WEC

La McLaren ha rinnovato la propria fiducia in Leonardo Fornaroli e ha scelto di rilanciare. Nel 2027 l’italiano resterà pilota di riserva e terzo pilota della squadra in Formula 1. Allo stesso tempo, Fornaroli debutterà con la McLaren nel WEC, al volante della nuova Hypercar. Si apre così un capitolo importante della sua carriera, che unisce la crescita nel Circus al ritorno alle competizioni.

Nel corso del 2026 il giovane pilota ha consolidato il legame con il team di Woking attraverso un percorso articolato. Il piano di lavoro ha previsto sessioni TPC con monoposto passate, due turni di FP1 e molte ore al simulatore. Questo lavoro proseguirà anche nella prossima stagione, in parallelo agli impegni nell’endurance.

“Il programma che la McLaren mi ha offerto quest’anno è stato incredibile”, ha raccontato Fornaroli. “Ogni volta che lavoro con il team imparo qualcosa di nuovo”.

Dalla classe regina alla Hypercar: le prime sensazioni

L’esperienza maturata nella classe regina rappresenterà una base solida per la nuova sfida. L’endurance richiederà inevitabilmente un periodo di adattamento e Fornaroli ne è consapevole. “Tutto questo sarà molto importante anche per il WEC, perché è un campionato estremamente competitivo”, ha spiegato. “Dovrò imparare tantissimo, dai sorpassi alla strategia, oltre a conoscere una vettura completamente nuova”.

Il primo contatto con la Hypercar si è limitato a un solo giro di pista. È bastato comunque per scoprire sensazioni mai provate prima. “Salire per la prima volta in un abitacolo chiuso e chiudere la portiera è stato qualcosa di nuovo”, ha ammesso. “Poi sono partito in modalità elettrica, prima che si accendesse il motore termico. Davvero bellissimo”.

Ora lo attende il primo vero test con la squadra. Fornaroli avrà inoltre un ruolo attivo nello sviluppo del prototipo. La McLaren affronterà la stagione d’esordio con grandi ambizioni e il pilota italiano mostra fiducia. “La line-up è molto competitiva, con piloti esperti e giovani di talento”, ha sottolineato. “Parliamo di un team che ha scritto la storia del motorsport”.

La voglia di tornare a correre e il sogno Le Mans

Oltre agli aspetti tecnici, la nuova avventura soddisfa un desiderio che Fornaroli non ha mai nascosto: tornare a lottare in pista. Dopo un anno trascorso soprattutto ai box, correre ruota a ruota rappresenta una motivazione davvero enorme. “Mi è mancato tantissimo correre”, ha confessato. “Ogni weekend da riserva divento molto geloso quando vedo Lando e Oscar in gara”.

Il calendario 2027 includerà anche la 24 Ore di Le Mans, un traguardo che l’italiano non immaginava di raggiungere così presto. “Le Mans è sempre stato il mio sogno. Ogni anno resto sveglio fino a tarda notte per guardarla”, ha rivelato. “Correre per la prima volta in un luogo così unico sarà una sensazione speciale”.

Il 2027 si annuncia quindi come una stagione cruciale per Fornaroli. Da un lato manterrà il proprio posto nel progetto di Formula 1 della McLaren. Dall’altro tornerà a correre in un mondiale di altissimo livello. Due impegni complementari, con cui la scuderia britannica continua a investire sul giovane talento italiano.