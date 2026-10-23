Breaking News UFFICIALE: IndyCar a Barcellona, il ritorno in Europa nel 2027

Svolta storica per la NTT IndyCar SERIES: il calendario 2027 accoglierà il primo, inedito Gran Premio di Barcellona

L’appuntamento è fissato per domenica 18 luglio 2027, la gara dell’IndyCar si disputerà sul celebre tracciato del Circuit de Barcellona-Catalunya, a Montmeló. Questo evento rappresenta una tappa fondamentale per il campionato americano. Infatti le vetture americane non correvano al di fuori dell’America del Nord dal 2013 quando si gareggiò a San Paolo, in Brasile e mancava dal continente europeo addirittura dal 2007.

L’accordo pluriennale firmato con i gestori del circuito catalano riporta la serie oltreoceano dopo ben due decenni di assenza dall’Europa. L’ultima apparizione europea risaliva al 2007, sul tracciato olandese di Assen. Mark Miles, Amministratore Delegato e Presidente di Penske Entertainment Corp., ha espresso grande entusiasmo per questa intesa: “Questo è un giorno monumentale per il nostro sport. Siamo entusiasti di portare il nostro marchio di corse ruota a ruota in Europa e di mostrare l’IndyCar nella città natale di Alex Palou.”

Il gran premio di casa per Alex Palou

Il Gran Premio di Barcellona sarà una vera e propria festa per Alex Palou. Il pilota catalano del team Chip Ganassi Racing è ormai una leggenda vivente della categoria. Palou si è recentemente laureato campione per la quinta volta nel 2026, conquistando il suo quarto titolo consecutivo.

Nella storia dell’IndyCar, soltanto piloti del calibro di A.J. Foyt con 7 titoli e Scott Dixon con 6 titoli hanno vinto più campionati di lui. Il pilota ventinovenne ha commentato la notizia con emozione: “Sono davvero entusiasta di far parte della prima gara IndyCar a Barcellona. Significa tantissimo per me poter correre in casa. So che i tifosi apprezzeranno lo spettacolo e lavoreremo duro per portare a casa il trofeo a luglio.”

Un circuito iconico per una sfida inedita

Il Circuit de Barcelona-Catalunya è una struttura di livello internazionale sin dalla sua inaugurazione nel 1991. Famoso per ospitare da decenni la Formula 1 e la MotoGP, il tracciato offre un mix unico di: curvoni ad alta velocità, sezioni tecniche e guidate ed un rettilineo principale che favorisce i sorpassi.

Pau Relat, Presidente del Consiglio di Fira de Barcelona e Fira Circuit, ha sottolineato l’importanza strategica dell’accordo: “L’arrivo dell’IndyCar rafforza il nostro posizionamento internazionale e ci connette con nuovi mercati. Lavoriamo con una visione a lungo termine per rendere il GP di Barcellona un evento di riferimento.”