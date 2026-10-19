Breaking News UFFICIALE: Maccagnani in Formula 3 con Trident nel 2027

Niccolò Maccagnani, membro della Ferrari Driver Academy, approda ufficialmente in Formula 3 con il team Trident per la stagione 2027

Il team Trident Motorsport annuncia che sarà Niccolò Maccagnani a completare la propria line-up per la stagione 2027 di Formula 3. Il pilota romano, che approda nella categoria direttamente dalla Formula 4 italiana, correrà al fianco di Kean Nakamura-Berta e Sebastian Wheldon.

Maccagnani, membro della Ferrari Driver Academy a partire da quest’anno, ha esordito sulle monoposto nel 2025. Nello stesso anno ha concluso il Formula Trofeo al secondo posto. Nel 2026 ha invece conquistato la quarta posizione nel Campionato UAE di Formula 4, con due vittorie e un ulteriore podio.

Il pilota romano, classe 2010, ha poi preso parte alla Formula 4 italiana in cui ha conquistato due vittorie sui tracciati di Misano e del Mugello. Successivamente ha partecipato al round conclusivo della Formula 3 sul nuovo circuito di Madrid con il team Rodin. Qui Maccagnani ha sostituito Christian Ho e si è classificato rispettivamente in ventottesima, diciottesima e ventiquattresima posizione, migliorando il feeling con la nuova monoposto di sessione in sessione.

Le parole di Giacomo Ricci

Il sedicenne approda full-time nella compagine italiana per il 2027 e il team manager Giacomo Ricci si dice entusiasta della scelta. “Siamo felici di annunciare l’arrivo di Niccolò Maccagnani in Trident Motorsport”, ha affermato Ricci. “Niccolò è un giovane pilota che ha già dimostrato la propria velocità e potenziale, eccellendo nelle formule minori”.

Il team manager è convinto che la Formula 3 sarà una nuova sfida per il romano. L’alto livello della griglia e la complessità delle monoposto, infatti, saranno ostacoli da superare nel migliore dei modi per Maccagnani. “Siamo pronti a dare a Niccolò supporto totale in questa nuova fase della sua carriera, lavorando insieme per favorire la sua crescita e permettergli di esprimere il suo talento, disputando una stagione competitiva”.

Camilla Larosa