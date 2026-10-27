Dichiarazioni Vasseur commenta le prestazioni Ferrari: “Weekend positivo ma…”

GP degli Stati Uniti 2026, un weekend positivo per la Ferrari

Il weekend che Fred Vasseur e la Ferrari hanno passato nel Circuito delle Americhe è stato più che positivo, uno dei migliori del 2026. Il secondo posto di Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton portano tanti punti per il Campionato Costruttori. Fin dal venerdì, la SF26 ha dettato il passo, arrivando la domenica ad arrendersi solo al quasi campione Antonelli. Grazie ad un buon setup, la Rossa ha impressionato per l’ottimo passo gara e per la gestione delle coperture, dimostrando ancora una volta la validità del progetto. Nonostante ciò, nel box di Maranello qualche piccolo rimpianto rimane ed è stato lo stesso Vasseur a raccontarlo.

L’errore del Q3

Per diversi addetti ai lavori, la prestazione del Cavallino sarebbe stata sufficiente per garantire un doppio podio. Per alcuni, forse, anche una vittoria per Leclerc. Secondo Vasseur, il primo momento che ha inciso in questo senso nel positivo weekend della Ferrari, è stato il Q3: “Se c’è qualcosa che ci è mancato, sono stati gli ultimi giri del Q3 di ieri. Era probabilmente il giro più importante del weekend, ed è proprio lì che abbiamo avuto il problema“.

Ciò a cui si riferisce il Team Principal Ferrari, riguarda l’importanza del posizionamento in pista. Nella Formula 1 moderna, è molto importante uscire per il giro nella finestra giusta, come ha fatto Antonelli. Le Rosse, invece, si sono ritrovate nel traffico, faticando a mantenere la temperatura corretta degli pneumatici. Un’eventuale pole o prima fila per Leclerc avrebbe potuto significare una vittoria.

La VSC nel finale della gara

Negli ultimi giri, Lewis Hamilton insegue Max Verstappen. L’olandese è in difficoltà e il britannico si avvicina a vista d’occhio. Purtroppo per lui, la Cadillac di Bottas ha un guasto e il finlandese parcheggia la sua vettura a bordo pista. La VSC che consegue è decisiva per il podio: la gara è, di fatto, neutralizzata e Verstappen ipoteca il gradino più basso del podio.

“Senza la VSC probabilmente avremmo conquistato un doppio podio“, ha commentato ancora Vasseur. “Lewis stava recuperando, non so se sarebbe arrivato terzo o quarto, non ho la sfera di cristallo. Ma alla fine il ritmo c’era“.

Nonostante questi due episodi, la Ferrari può dirsi soddisfatta del weekend americano. Se riuscisse a sistemare la strategia in qualifica e con un po’ di sfortuna in meno, il Cavallino avrebbe le carte in regola per ripetersi già in Messico.

Pietro Piciotti