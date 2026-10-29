Hot Topics Verso la MotoGP in Malesia: si accende la sfida a Sepang

MotoGP in Malesia: si riparte da Sepang, tra voglia di riscatto e sfida per il titolo

La MotoGP in Malesia torna protagonista sul circuito di Sepang con una sfida al titolo tutta da vivere. Dopo il weekend condizionato dal maltempo in Australia, i piloti tornano in pista per il diciannovesimo appuntamento della stagione. Marc Marquez si presenta da leader della classifica, con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin e 50 su Marco Bezzecchi. Ma tra infortuni, possibili rientri e avversari pronti a sorprendere, il Gran Premio della Malesia promette spettacolo.

La Sprint australiana è stata probabilmente una delle più spettacolari dell’anno, almeno fino alla caduta di Jorge Martin. Lo spagnolo è finito a terra mentre lottava con Marc Marquez per la vittoria, al termine di un duello ricco di sorpassi e adrenalina. Nell’incidente si è fratturato il polso destro. La sua presenza a Sepang resta da confermare. Secondo le informazioni ufficiali, Martin non è rientrato in Spagna e non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il pilota spagnolo è stato dichiarato FIT per le FP1, sarà rivalutato al termine della sessione.

La MotoGP in Malesia arriva in un momento decisivo della stagione. Marc Marquez guida la classifica, Jorge Martin deve fare i conti con l’infortunio al polso e Marco Bezzecchi punta a ridurre il distacco dai primi. La vittoria nella Sprint di Phillip Island, unita allo zero di Martin, ha permesso a Marc Marquez di conquistare la vetta della classifica. Il vantaggio è di 10 punti sul connazionale e di 50 su Bezzecchi. Nel 2024 aveva chiuso la Sprint al secondo posto, prima di cadere nella gara domenicale e terminare dodicesimo. Sepang, però, gli ha già regalato grandi soddisfazioni: qui ha vinto nel 2014 e nel 2018.

Bezzecchi vuole avvicinarsi, Alex Marquez e Acosta nel mirino e Fernandez punta alla competitività

Marco Bezzecchi non è mai riuscito a salire sul podio a Sepang, in nessuna categoria. Nel 2025 aveva concluso la gara con 19 secondi di ritardo dal vincitore, ma quest’anno lo scenario potrebbe essere diverso. La sua Aprilia sembra più competitiva e anche il pilota ha mostrato una crescita importante. Con il titolo ancora in gioco, l’obiettivo sarà attaccare e ridurre il distacco da Marquez. Tra i piloti da seguire con attenzione ci sono Alex Marquez e Pedro Acosta.

Nel 2024, proprio a Sepang, avevano chiuso la gara rispettivamente al primo e al secondo posto. Le loro prestazioni sul circuito malese li rendono due possibili protagonisti del fine settimana. Riusciranno a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice? Aprilia spera di ritrovare tra i protagonisti anche Raul Fernandez, in ripresa dopo la frattura a un dito rimediata in Indonesia. Come Martin, anche il numero 25 dovrà superare una visita medica prevista per giovedì, prima di poter tornare in pista.

Nel 2025, a Sepang, la migliore Aprilia al traguardo era stata quella di Ai Ogura, decimo classificato. Dopo il terzo posto conquistato nella Sprint australiana, Fabio Di Giannantonio arriva in Malesia con grande fiducia. Ducati conta anche su Franco Morbidelli, suo compagno di squadra, che dodici mesi fa aveva chiuso la gara di Sepang in quarta posizione.

MotoGP in Malesia: Bagnaia conosce la strada, Mir e Marini sotto osservazione e Zarco punta sulle condizioni variabili

Francesco Bagnaia ha un ottimo rapporto con il circuito malese. Qui ha vinto nel 2022 e nel 2024, mentre lo scorso anno aveva conquistato la pole position e il successo nella Sprint. Il fine settimana rappresenta quindi un’occasione importante per rilanciarsi e tornare a lottare per le posizioni che contano. Non ci sarà Fermin Aldeguer, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio. Sulla sua Ducati salirà Iker Lecuona, vicecampione del mondo 2026 nella categoria delle derivate di serie del WorldSBK.

A Sepang potrebbe tornare Joan Mir, assente nelle ultime gare per un malessere. Il pilota spagnolo ha un precedente incoraggiante in Malesia: nel 2025 aveva conquistato il terzo posto, il suo ultimo podio. Anche Luca Marini dovrà fare i conti con le proprie condizioni fisiche. Dopo l’ottavo posto ottenuto a Sepang lo scorso anno, a Phillip Island è stato costretto a fermarsi per un problema fisico. Per entrambi sarà fondamentale il via libera dei medici.

Johann Zarco ha dimostrato in Australia di sapersi esaltare nelle condizioni miste. Se anche a Sepang il meteo dovesse riservare sorprese, il francese potrebbe avere un’opportunità per ottenere un risultato importante. L’obiettivo di entrare nella top ten è alla portata anche del compagno di squadra Diogo Moreira. Enea Bastianini torna a Sepang con ricordi positivi: nel 2023 aveva conquistato la vittoria, mentre nel 2024 era salito sul podio. Il circuito malese potrebbe offrirgli l’occasione per ritrovare un risultato di prestigio.

Binder e Viñales a caccia di punti, Miller e Quartararo guidano la sfida

Brad Binder punta a proseguire la sua striscia positiva: il sudafricano è andato a punti negli ultimi 12 Gran Premi. Maverick Viñales, invece, vuole lasciarsi alle spalle una stagione complicata dagli infortuni. Un buon risultato in Malesia sarebbe importante per ritrovare fiducia e morale. Jack Miller era pronto a correre davanti al pubblico di casa in Australia, ma la cancellazione del programma domenicale gli ha negato l’occasione.

Il pilota australiano arriva quindi a Sepang con grande motivazione. Yamaha punta anche su Fabio Quartararo, quinto sul circuito malese nel 2025. Alex Rins, compagno di squadra del francese, cercherà a sua volta un risultato positivo dopo essere andato a punti nella passata edizione. A completare lo schieramento Yamaha ci sarà il tester Augusto Fernandez, chiamato a sostituire l’infortunato Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco è alle prese con il recupero dopo l’infortunio ricavato nel Gran Premio d’Indonesia.

La MotoGP in Malesia promette un fine settimana intenso, con diversi piloti pronti a lottare per il podio. Con la classifica riaperta, il recupero di Martin ancora da verificare e Bezzecchi pronto ad approfittarne, il GP della Malesia promette un fine settimana ad alta tensione. Marc Marquez parte da leader, ma la concorrenza è ampia: tra i piloti in cerca di riscatto, le insidie del circuito e le possibili sorprese del meteo, Sepang potrebbe rivelarsi un passaggio decisivo nella corsa al titolo.

Alessia Prus