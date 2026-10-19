Dichiarazioni Verstappen e Red Bull, perché la rimonta del 2026 è diversa da quella del 2025

Verstappen e la Red Bull, la rimonta del 2025 e quella del 2026 a confronto

Verstappen e la Red Bull arrivano ad Austin con due vittorie di fila, a Sepang e a Singapore, ma con il titolo ormai fuori portata nonostante la fantastica rimonta. Se Antonelli farà almeno sei punti più di lui, l’olandese sarà escluso anche dalla matematica. La rimonta a cui abbiamo assistito in questa seconda metà di stagione è però diversa rispetto a quella dell’anno scorso, quando una RB21 sbloccata lo portò a due punti dal quinto titolo. Mettere a confronto le due risalite aiuta a capire dove si trovi davvero la squadra.

Proprio a Verstappen è stato chiesto se, nel 2025, la rimonta con la Red Bull fosse stata una questione di assetto e quest’anno di aggiornamenti. L’olandese ha risposto alla domanda con “Sì, esattamente”. Ciò per poi ricordare che le due vetture sono “completamente diverse”, come i regolamenti, e che anche i problemi erano ben diversi. A pesare c’è anche il motore, che “a volte è stato complicato per tutti sfruttarlo al massimo”. La differenza più chiara che emerge è che l’anno scorso la Red Bull aveva una buona base da far funzionare, quest’anno ha dovuto costruirla.

Il 2025, una vettura da sbloccare

La RB21 non era lenta, tutt’altro. Aveva già vinto due delle prime sette gare, ma era difficile da portare al limite. Prima di Monza, Verstappen aveva 104 punti di ritardo da Piastri, allora capoclassifica. A Monza è arrivato un nuovo fondo, che ha restituito il rendimento atteso dalle simulazioni, e da lì l’olandese ha cominciato a rosicchiare punti.

E’ stato un lavoro di dettaglio. L’ingegnere capo Paul Monaghan aveva parlato di tante piccole modifiche. Singolarmente, diceva, “curva per curva è davvero poca cosa”, ma sommate avevano portato un po’ di passo. Verstappen, dal canto suo, sentiva una base della vettura “molto più solida”, ed era ciò di cui aveva bisogno. La rimonta fu lunga e si fermò a due punti da Norris.

Il 2026, aggiornamenti e un motore nuovo

Quest’anno il punto di partenza era molto più basso. La RB22 accusava oltre un secondo dalla Mercedes. Il motore costruito con Ford era una novità assoluta e il telaio doveva crescere. La squadra rischiava la prima stagione senza vittorie dal 2015. Ad agosto Mekies parlava ormai di circa tre decimi di distanza, ma per vincere serviva ancora un salto di qualità.

Il salto è arrivato a Baku con l’ultimo grande aggiornamento dell’anno. Quest’ultimo comprendeva un nuovo fondo con diffusore, fiancate, feritoie di raffreddamento, specchietti e carenatura dell’halo. In gara Verstappen ha chiuso a 0,196 secondi dal vincitore, nonostante fosse partito ottavo per problemi al motore e bandiere gialle in qualifica. Aveva indicato Baku come la migliore occasione della stagione, e ha commentato con ironia “abbiamo fatto un ottimo lavoro nel mandarla all’aria”.

Le vittorie di Sepang e Singapore

La conferma è arrivata a Sepang, dove il Gran Premio del Bahrain è partito con oltre 90 minuti di ritardo per la pioggia. Verstappen, scattato dalla pole, ha ottenuto la prima vittoria stagionale e la prima con la power unit di casa. Antonelli lo aveva passato in partenza, ma è finito alla curva 15 contro un paletto della corsia box e gli ha lasciato campo libero. L’olandese ha parlato di “una vittoria davvero bella dopo l’anno che abbiamo avuto e i progressi che abbiamo fatto”.

A Singapore, invece, non c’è stata gara. Nel suo 250° Gran Premio Verstappen ha preso la pole, ha dominato tutti i 62 giri e ha preceduto Leclerc di 7,3 secondi. “Ci è voluto un po’, ma penso che questa gara sia stata molto buona”, ha commentato. È il risultato che misura meglio la crescita, perché stavolta non ha avuto bisogno di errori altrui. Lo conferma Mekies, secondo cui solo nelle ultime tre gare la squadra ha avuto “il passo massimo”.

Verstappen e la Red Bull guardano al 2027

Non tutto, però, è risolto. Dopo Baku, Verstappen indicava ancora degrado e distribuzione elettrica come i punti in cui la Mercedes resta avanti. Il degrado, del resto, era il difetto che a settembre la Red Bull ammetteva di non poter risolvere prima del 2027. Lo stesso pilota riconosce di non essere ancora “dove vogliamo essere”, anche se, aggiunge, “credo che tutti direbbero lo stesso”.

Adesso pesa anche il calendario di sviluppo. Mekies aveva definito quel pacchetto il più significativo dell’anno, molto probabilmente l’ultimo, perché “la grande maggioranza” delle risorse era già passata alla vettura del 2027. In ogni caso il Team Principal dopo Singapore aveva invitato alla prudenza, sostenendo che la situazione possa cambiare molto in fretta di fronte alle novità portate dai rivali. Toto Wolff è convinto che l’anno prossimo “la lotta tra i team sarà totale” e che la Red Bull ne farà parte.

Verstappen e la Red Bull ragionano già in prospettiva. Il pilota dice di aver “imparato tantissimo” dalle prime gare e di aver corretto molte debolezze, ma vuole continuare a imparare per applicarlo al 2027. La squadra, intanto, è quarta tra i costruttori con 332 punti, a sette dalla McLaren. Ad Austin, dal 23 al 25 ottobre, si vedrà soprattutto se questo pacchetto regge anche quando gli avversari portano le loro novità.

Camilla Trivellato