Dichiarazioni Verstappen su Ricciardo a Le Mans: “È intelligente a scegliere me”

Daniel Ricciardo sogna di correre la 24 Ore di Le Mans insieme a Max Verstappen e Sebastian Vettel. L’olandese risponde con ironia, ma non esclude la possibilità.

Daniel Ricciardo ha un sogno: correre la 24 Ore di Le Mans, la storica gara endurance sul Circuito della Sarthe, in Francia. L’australiano ne ha parlato ai microfoni di “Beyond the Grid”, il podcast ufficiale della Formula 1. Per l’avventura a Le Mans, Ricciardo immagina un equipaggio tutto firmato Red Bull: Max Verstappen e Sebastian Vettel, otto titoli mondiali in due.

L’ipotesi di vedere Verstappen e Ricciardo a Le Mans è arrivata al Media Day del GP del Messico, in programma fino al 1° novembre. Interrogato sulla proposta dell’ex compagno, l’olandese ha accolto l’idea con la sua consueta ironia pungente: “È un uomo intelligente a scegliere me al volante“.

Verstappen: prima di tutto la preparazione

Verstappen ha però chiarito che un’eventuale partecipazione alla 24 Ore dipenderebbe da diversi fattori, soprattutto dagli impegni del suo fitto calendario: “Dobbiamo vedere. Dipende da molte cose. Se voglio farlo, voglio farlo nel modo giusto, con una preparazione davvero buona”.

Per il pilota Red Bull la preparazione è fondamentale, ma oggi manca il tempo: “Al momento non posso farlo. Non ho abbastanza tempo libero da dedicare a un progetto per Le Mans, considerando tutte le altre attività che svolgo fuori dalla Formula 1”. L’interesse c’è, ma Verstappen non sembra intenzionato a prendere parte alla gara senza il tempo necessario per prepararsi adeguatamente.

Verstappen e Ricciardo a Le Mans: un progetto già discusso?

Il quattro volte Campione del Mondo ha rivelato di averne già parlato in privato con Ricciardo, prima che l’australiano uscisse allo scoperto. “Non è una novità per me. Ne abbiamo parlato”, ha confermato l’olandese. Entrambi, del resto, preferiscono tenere per sé alcune conversazioni: “Non credo che né io né lui siamo il tipo di persone che devono sempre condividere tutto. Parliamo di molte cose in privato”.

Verstappen ha poi riconosciuto che Ricciardo potrebbe essere interessato a un timido ritorno alle corse, senza impegnarsi in un intero campionato. Per entrambi, comunque, l’obiettivo resta la vittoria e non la semplice partecipazione a un evento prestigioso. “Penso che se dovessimo fare qualcosa del genere, lui sarebbe sicuramente d’accordo sul fatto che debba essere fatto come si deve”, ha spiegato l’olandese.

Gli equipaggi che corrono tutto l’anno nel Mondiale Endurance partono infatti avvantaggiati. Da qui l’avvertimento finale: “Per avere una possibilità di vincere contro persone che lo fanno per tutta la stagione, bisogna essere preparati davvero bene. Dobbiamo soltanto trovare il momento giusto”.

Maria Rita Roberto