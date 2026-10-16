Primo piano WEC – 6h di Barcellona, FP2: Tincknell svetta, Ferrari terza

Aston Martin al comando nelle FP2 del WEC a Barcellona

Tincknell ha portato l’Aston Martin in vetta alle FP2 del WEC a Barcellona, una sessione dedicata soprattutto alla preparazione della gara. Dopo un attacco al cronometro nei primissimi giri, i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno infatti spostato l’attenzione sul passo e sul degrado degli pneumatici.

Già dal mattino il Circuit de Catalunya si presentava sporco e scivoloso. Tutte le vetture hanno riscontrato un consumo elevato delle mescole, così le squadre hanno cercato subito il giro veloce. In seguito i team hanno lavorato sulla simulazione del ritmo gara, raccogliendo quanti più dati possibile. Del resto, il Mondiale Endurance non aveva mai fatto tappa sul tracciato spagnolo.

Hypercar: Genesis e la Ferrari gialla in scia alla Valkyrie

In Classe Hypercar la Valkyrie #007 ha fermato il cronometro su 1’31″712. Alle sue spalle si è formato un gruppetto compatto, guidato dalla Genesis #17 ad appena 0″038. La 499P gialla di AF Corse, con il numero 83, ha completato il podio virtuale a 0″084 dalla vetta.

Appena 8 millesimi più indietro si è piazzata la Cadillac-Jota #12. La Toyota #7 ha chiuso la Top5, precedendo di un soffio la Cadillac #38. Entrambe hanno accusato un ritardo di un paio di decimi dal miglior tempo.

Programmi di lavoro differenti hanno prodotto risultati diversi per le due Ferrari ufficiali. La #50 ha concluso settima a quattro decimi, mentre la #51 si è fermata al dodicesimo posto a 1″2. Tra le due Rosse si sono inserite la Toyota #8 e la BMW #15, ottava e nona a mezzo secondo dal leader. La Aston Martin #009 ha completato la Top10, davanti a una delle Peugeot.

Stavolta le Alpine sono rimaste più indietro, con il 15° e il 16° tempo a circa due secondi dalla vetta. Davanti a loro hanno chiuso la Genesis #19 e la BMW #20. La seconda Peugeot, invece, ha occupato l’ultima posizione della classifica.

LMGT3: Gehrsitz porta in testa la McLaren

Nella Classe LMGT3 del WEC a Barcellona ha brillato Finn Gehrsitz, autore di un ottimo 1’41″650 con la McLaren-Garage 59 #58. Il portacolori della Garage 59 ha rifilato 0″344 alla Lexus-ASP #78 e mezzo secondo alla Mercedes-Iron Lynx #79.

Con distacchi più ampi, l’Aston Martin-Heart of Racing #27 e la BMW-WRT #69 hanno completato la Top5. Più indietro hanno chiuso la Lexus-ASP #87, la Porsche-Manthey #91 e la Mercedes-Iron Lynx #61. La Lexus #87, inoltre, ha scontato un paio di soste forzate ai box per il mancato rispetto dei track-limits.

La migliore Ferrari-AF Corse è stata la #54, nona, mentre la McLaren-Garage 59 #10 ha chiuso la Top10. Sono invece rimaste attardate la Ford-Proton e la Corvette-TF Sport.

Il nuovo programma del sabato

Dopo le FP2 del WEC a Barcellona, gli organizzatori hanno rimaneggiato il programma di sabato. Le LMGT3 occuperanno la mattinata, con le Libere 3 alle 8:50 e le qualifiche alle 11:50. Terminato l’assalto alla Hyperpole delle GT, toccherà alle Hypercar. I prototipi torneranno in pista per le Libere 3 alle 12:40, mentre le qualifiche scatteranno alle 15:40.

Qui i risultati della FP2 del WEC a Barcellona.