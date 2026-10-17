Primo piano WEC – 6h di Barcellona, FP3: Mann svetta nella nebbia

WEC: Ferrari davanti a tutti nelle FP3 a Barcellona

Il Circuit de Catalunya si è svegliato avvolto da una fitta nebbia, ma la Ferrari ha trovato comunque la strada giusta. Nelle FP3 del WEC a Barcellona, Simon Mann ha firmato il miglior tempo con la 296 #21 di AF Corse. Il turno durava 60 minuti e il FIA World Endurance Championship lo aveva riservato esclusivamente alla classe LMGT3.

La mattinata della 6h di Barcellona, infatti, prevedeva attività dedicate soltanto alle derivate di serie. Le HYPERCAR, invece, prenderanno possesso del tracciato nel pomeriggio. Sulla Catalogna il meteo ha iniziato a cambiare: le previsioni annunciano pioggia già da stasera e per tutta la domenica. Le 18 vetture hanno affrontato il turno con temperature piuttosto basse, intorno ai 17°C. Nonostante il freddo, i team hanno potuto montare gli pneumatici Goodyear da asciutto.

Al volante della Ferrari, Mann ha fermato il cronometro su 1’41″696. Nessun avversario è riuscito ad avvicinare quel riferimento. Il portacolori di AF Corse, però, ha vissuto anche un momento di tensione. All’ultima curva è andato larghissimo e ha terminato la sua corsa nella ghiaia. Un brivido che non ha comunque cancellato la sua prestazione.

Mercedes e Lexus inseguono, gruppo compatto alle spalle

Dietro alla 296, gli altri concorrenti hanno accusato un ritardo piuttosto netto. Rui Andrade ha conquistato la seconda posizione con la Mercedes-Iron Lynx #61, staccato di 442 millesimi. Clemens Schmid ha completato il podio virtuale con la Lexus-ASP #87, a +0″529 dalla vetta.

Anche questa volta la graduatoria ha mostrato una grande varietà di marchi. La McLaren-Garage 59 #58 e la Ford-Proton Competition #88 hanno chiuso in Top5, a circa nove decimi dal leader. La Aston Martin-Heart of Racing #23 ha invece occupato la sesta piazza, con un distacco di un secondo.

Pochi centesimi hanno separato la Vantage dal terzetto successivo. Alle sue spalle si sono piazzate la Ferrari-AF Corse #54, la Porsche-Manthey Racing #92 e la BMW-WRT #69. La Lexus-ASP #78 ha completato la Top10, con un ritardo di 1″2 dal miglior tempo.

Corvette attardate, ora tocca alle qualifiche

Le Corvette di TF Sport non hanno brillato e si sono fermate all’11° e al 15° posto. Tra le due vetture americane si sono inserite la McLaren-Garage 59 #10, la Aston-HoR #27 e la Porsche-Manthey #91.

In fondo al gruppo hanno chiuso la BMW-WRT #32, la Mercedes-Iron Lynx #79 e la Ford-Proton #77. I loro distacchi sono risultati più ampi, ma conviene leggere la classifica con cautela. Questi equipaggi, infatti, hanno seguito un programma di lavoro differente rispetto ai rivali.

Il weekend catalano entra ora nella sua fase più calda. Le qualifiche LMGT3 scatteranno alle 11:50, poi toccherà alla Hyperpole. Il responso delle FP3 ha offerto indicazioni utili per i team di LMGT3, ma il quadro potrebbe cambiare in fretta. La pioggia attesa, inoltre, rischia di rimescolare le carte in vista della gara di domenica.

Qui i risultati delle FP3 del WEC a Barcellona.