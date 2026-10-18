Dal paddock WEC, 6h di Barcellona: la sintesi di gara

WEC, 6h di Barcellona: Toyota domina e conquista il titolo costruttori

Toyota ha dominato la 6h di Barcellona con una doppietta al debutto del WEC sul circuito catalano. Hartley, Buemi e Hirakawa hanno portato la #8 alla vittoria davanti alla vettura gemella. Il successo ha regalato al marchio giapponese il titolo costruttori Hypercar con un round d’anticipo. Sul podio è salita anche la Ferrari #50 di Molina, Nielsen e Fuoco, mentre in LMGT3 ha vinto la Porsche #92 di Manthey.

Caos al primo giro: prima VSC, poi Safety Car

Dopo un doppio giro di formazione, la Genesis #19 di Daniel Juncadella scatta a razzo per difendere la prima posizione, ma in curva 5 blocca le ruote e va lunga. Ne approfitta la Toyota #8 di Sébastien Buemi, che passa in testa davanti alla Ferrari #83 di AF Corse con Philip Hanson. Alle loro spalle il gruppo si accartoccia e la direzione gara chiama subito la Virtual Safety Car, che poco dopo lascia il posto alla Safety Car.

In curva 1 la Cadillac #12 di JOTA con Will Stevens tampona l’Alpine #35 di Ferdinand Habsburg e la manda in testacoda. Nello stesso punto finisce nella ghiaia la Lexus #78 di Akkodis ASP: Hadrien David cerca di evitare la Ford di Proton girata davanti a lui, entra in contatto con una Porsche di Manthey e si insabbia.

Alla ripartenza de Vries supera l’Alpine #36 di Gounon. Intanto le Ferrari risalgono la classifica rispetto alla griglia: la #83 passa dalla sesta alla seconda posizione, la #50 dall’ottava alla quarta e la #51 dalla tredicesima all’ottava. Dopo 23 minuti si accende la lotta per il terzo posto tra la Genesis #17, la Ferrari #50, la Cadillac #12 e la Toyota #7. Due minuti più tardi de Vries supera Stevens e si mette a caccia della #50 di Molina, che nel frattempo ha preso margine sulla Genesis di Lotterer.

Arrivano anche le prime sanzioni: 5 secondi di penalità per Buemi per la procedura di partenza e 10 secondi per Stevens per il contatto con Habsburg in curva 1. Battaglia accesa anche tra le LMGT3: la McLaren #10 cede la posizione alla Porsche #92 di Yasser Shahin, mentre alle sue spalle la Corvette #33, nonostante un’escursione fuori pista, attacca la McLaren insieme alla Ford #77. Allo scoccare della prima mezz’ora l’Aston Martin #007 finisce nella ghiaia tra le curve 6 e 7: prima bandiera gialla, poi di nuovo VSC. Sotto la neutralizzazione Buemi guida con 3,6 secondi su Hanson, mentre Shahin comanda la classe LMGT3.

Ripartenza e pioggia di penalità

Sotto la VSC alcuni team ne approfittano per anticipare il pit stop, e la Ferrari #50 scoda in uscita dalla piazzola. Dopo 20 minuti di neutralizzazione la gara riprende, con una classifica rimescolata dalle soste. Buemi resta in testa, ma alle sue spalle ora c’è la BMW #20 di René Rast, l’unico tra i primi a non essersi ancora fermato. Terza la #50 di Molina davanti alla Toyota #7 di de Vries, mentre Hanson scivola in sesta posizione dietro alla Cadillac #12 di Stevens. Tra le LMGT3 Shahin conserva il comando davanti alla Corvette #33 di Ben Keating.

Al giro successivo alla ripartenza Rast porta la BMW #20 ai box, mentre davanti riprende la lotta tra la Ferrari #50 di Molina e la Toyota #7 di de Vries. A cinque ore e tre minuti dal termine si accende anche la battaglia per l’ottava posizione tra la Cadillac #38 e la Ferrari #51. Subito dopo l’Alpine #36 di Gounon finisce nella ghiaia e perde diverse posizioni, mentre de Vries ha la meglio su Molina.

Intanto i commissari distribuiscono penalità per gli episodi dei primi giri. La Mercedes #61 riceve 10 secondi da scontare al prossimo pit stop per un contatto tra le curve 1 e 2, la McLaren #58 di Alexander West 5 secondi per non aver rispettato le istruzioni della direzione gara tra le curve 1 e 3. Va peggio alla Peugeot #94, punita con un drive through per un’infrazione in regime di VSC, e alla Lexus #87, costretta allo stesso trattamento per l’eccesso di velocità di Umbrărescu in uscita dalla pit lane.

Doppietta Toyota, tra Full Course Yellow e drive through

A quattro ore e 49 minuti dal termine si accende la battaglia per il settimo posto tra la Peugeot #93 di Di Resta, l’Alpine #36 di Gounon e la Genesis #19 di Juncadella. Poco dopo la direzione gara chiama la Full Course Yellow per rimuovere alcuni detriti dalla pista, con la ripartenza fissata alle 13:15. Nel frattempo i commissari chiudono senza ulteriori provvedimenti due indagini per unsafe release ai box: la prima riguarda la Toyota #7 di de Vries e la Peugeot #94 di Duval, la seconda la Corvette #34 di Yoluç e la Ford #88 di Gattuso.

Non va altrettanto bene ad altri. La BMW #20 riceve 20 secondi da scontare al prossimo pit stop per un’irregolarità sulla pressione degli pneumatici. La Genesis #17 di Lotterer e la McLaren #10 di Antares Au finiscono sotto investigazione per aver violato le regole in regime di FCY ed entrambe vengono punite con un drive through, che fa scivolare Lotterer in sedicesima posizione. Sotto la lente dei commissari finiscono anche il contatto in curva 3 tra la BMW #15 di Magnussen e la Cadillac #38 di Bourdais, avvenuto proprio alla ripartenza, e quello in curva 5 tra la Mercedes #61 di Berry e la Porsche #91 di Cottingham.

Al giro 40 la Toyota comanda con una doppietta: Buemi precede de Vries di 1,6 secondi, mentre la Ferrari #50 di Molina, terza, paga già quasi 25 secondi. Alle sue spalle la #83 di Hanson, la Cadillac #12 di Stevens e la #51 di Calado. Tra le LMGT3 Shahin resta saldamente al comando con la Porsche #92, 5,3 secondi davanti alla Corvette #34 di Yoluç.

Duello in casa Toyota e primi cambi pilota

Al giro 49 i commissari chiudono senza ulteriori provvedimenti l’indagine sul contatto tra la Mercedes #61 di Berry e la Porsche #91 di Cottingham. Va peggio a Kevin Magnussen: per il contatto con Bourdais alla ripartenza, la BMW #15 riceve 10 secondi da scontare al prossimo pit stop. Si aprono intanto due nuove indagini: la prima per un sorpasso fuori dalla pista di Di Resta sulla Ferrari #54 di Flohr in curva 13, la seconda per un contatto in curva 10 tra la BMW #32 di Leung e la McLaren #58 di West.

In pista la lotta per la vittoria è tutta in casa Toyota: de Vries si porta a meno di un secondo da Buemi e mette pressione al compagno di squadra. Alle loro spalle la battaglia per il quarto posto coinvolge la Ferrari #83 di Hanson, la Cadillac #12 di Stevens, la #51 di Calado e l’Alpine #36 di Gounon. Nel traffico dei doppiaggi Stevens supera Hanson, mentre Gounon ha la meglio su Calado.

A quattro ore e 13 minuti dal termine iniziano i pit stop con cambio pilota. Quasi tutti montano le gomme da bagnato, mentre pochi tentano la strada delle slick, tra cui la Toyota #7. Dopo il primo giro di soste Brendon Hartley guida con 2,2 secondi su Mike Conway, mentre la BMW #20 di Rast sale al terzo posto. La vettura tedesca, però, non si è più fermata dal giro 20 e deve ancora scontare i 20 secondi di penalità. Quarta la Ferrari #50, ora affidata a Nicklas Nielsen, davanti alla Peugeot #93 di Di Resta. Con l’Alpine #36 Gounon firma il giro più veloce in 1’37″610. Tra le LMGT3 Shahin resta al comando con la Porsche #92, 8,8 secondi davanti alla Corvette #34 di Yoluç.

FCY per un cordolo e nuovo giro di soste

A tre ore e 49 minuti dal termine la direzione gara chiama una nuova Full Course Yellow per un problema a un cordolo, che si chiude dopo circa tre minuti. Intanto i commissari continuano a distribuire sanzioni: l’Aston Martin #009 riceve una reprimenda per un’infrazione tecnica legata all’uso del differenziale, mentre la Lexus #87 di Schmid è punita con un drive through per non aver rispettato le regole in regime di FCY.

In testa Conway perde terreno su Hartley, ma la Ferrari #50 di Nielsen resta comunque lontana. Giornata storta invece per la #51: al giro 65, dopo la FCY, il team non riesce a disinserire il limitatore e la vettura perde circa cinque secondi e diverse posizioni. A tre ore e 37 minuti dalla fine si registra un testacoda tra le LMGT3, mentre tre minuti più tardi la #51 cambia pilota e Antonio Giovinazzi prende il volante. Più tardi arriva un’altra penalità: 10 secondi da scontare al prossimo pit stop per la Corvette #33 di Edgar, per un contatto tra le curve 1 e 2.

A tre ore e 14 minuti dalla fine la Ferrari #50 apre il nuovo giro di pit stop, e in casa Toyota Kamui Kobayashi rileva Conway sulla #7. Al giro 91 Hartley guida con 14,3 secondi su Kobayashi, autore del giro più veloce della gara in 1’33″740. Terza la #50 di Nielsen, davanti alla Ferrari #83 di Yifei Ye, all’Alpine #36 di Victor Martins e alla Cadillac #12 di Alex Lynn. Tra le LMGT3 la Porsche #92, ora affidata a Riccardo Pera, comanda con 20 secondi di vantaggio sulla Corvette #34 di Peter Dempsey.

Neutralizzazione a due ore dalla fine, la #8 non si scompone

A due ore dal termine la gara si ferma di nuovo. Zacharie Robichon viene tradito dall’acqua che affiora dai cordoli e si insabbia nella ghiaia di curva 7. La neutralizzazione azzera il vantaggio della Toyota #8 sulla vettura gemella e riapre all’improvviso la sfida per la vittoria.

Alla ripartenza, però, Ryo Hirakawa riprende subito a spingere. Il giapponese ha rilevato Hartley al volante della #8 e allunga di nuovo. Sulla #7 né Kobayashi né de Vries riescono a portare un attacco davvero concreto. Nel finale incombe la pioggia, ma la minaccia resta tale e il meteo non rimescola le carte.

Toyota domina la 6h di Barcellona e conquista il titolo costruttori

Hirakawa taglia il traguardo con 0,6 secondi sulla vettura gemella. Insieme a Buemi e Hartley firma la seconda vittoria consecutiva e la terza stagionale dell’equipaggio #8. Per il marchio giapponese la 6h di Barcellona è il quarto successo in sette gare. Il risultato vale il titolo costruttori Hypercar con un round d’anticipo, proprio all’esordio del WEC sul circuito catalano.

Nella classifica piloti il trio della #8 vola a +17 sui compagni della #7, vincitori della 24 Ore di Le Mans. Il titolo si deciderà nel finale di Monza del prossimo mese e sarà una questione tutta Toyota. Esce infatti dai giochi la BMW #20 di Rast, Frijns e van der Linde. Prima la bandiera nero-arancio per la pressione degli pneumatici, poi i 20 secondi di penalità: l’equipaggio chiude a un giro dai leader e resta senza punti per la terza gara consecutiva.

Ferrari sul podio, Kubica a un soffio dalla Cadillac #38

La Ferrari si conferma la prima rivale delle Toyota. Molina, Nielsen e Fuoco chiudono terzi con la #50, anche se pagano oltre mezzo minuto di ritardo. Buona prova anche per la #83 di Kubica, Ye e Hanson, che però perde una posizione nell’ultimo giro di pit stop. A scavalcarla è la Cadillac #38 di Bourdais, Aitken e Bamber. Nello stint finale Kubica si avvicina ad Aitken, ma il neo campione IMSA GTP resiste e conserva il quarto posto per meno di un secondo.

Sesta la Cadillac #12 di Stevens, Nato e Lynn, che recupera dopo la penalità del via. Settima la BMW #15 di Vanthoor, Marciello e Magnussen, autrice di una bella rimonta dalle retrovie. A 20 minuti dalla fine Martins rientra ai box con l’Alpine #36 per una sospetta foratura. Al penultimo giro, tuttavia, supera Sorensen e si prende l’ottavo posto. L’Aston Martin #009 di Sorensen e Riberas chiude nona, davanti all’Alpine #35 di Milesi e Habsburg.

Restano fuori dalla zona punti la Genesis #19 di Juncadella, Chatin e Jaminet, undicesima, e le due Peugeot, dodicesima e tredicesima. Sul bagnato erano partite forte, ma sono calate con l’asciugarsi della pista. Delusione anche per la Genesis #17 di Lotterer, Jaubert e Derani: dopo la pole, i problemi al controllo di trazione e il drive through hanno compromesso tutta la gara.

LMGT3: primo successo stagionale per Manthey, Edgar rimanda la festa

Tra le LMGT3 la Porsche #92 di Manthey conquista il primo successo del 2026. Shahin ha preso il comando e Pera ha allungato, poi Richard Lietz porta la vettura al traguardo nell’ultimo stint, senza mai essere in discussione. Più combattuta la lotta per la piazza d’onore. Nel finale Marvin Kirchhofer supera Dan Harper e regala il secondo posto alla McLaren #10 che divide con Au e Fleming.

Harper, McIntosh e Thompson completano il podio con la BMW #69 di WRT, al termine di una rimonta dalla quindicesima posizione. Settima la Corvette #33 di TF Sport con Edgar, Catsburg e Keating. Edgar dovrà quindi attendere Monza per festeggiare il titolo. In Italia arriverà con 18 punti di vantaggio sull’equipaggio della #92, con 26 punti ancora in palio.

Qui i risultati completi della 6h di Barcellona.