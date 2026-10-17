Dal paddock WEC Barcellona – Ferrari dopo le qualifiche: Fuoco recrimina, Kubica spera nella pioggia

WEC, Ferrari: qualifiche di Barcellona tra rimpianti e incognite

Le qualifiche Hypercar (WEC) di Barcellona lasciano qualche rimpianto in casa Ferrari, che nelle libere sembrava avere un buon passo: Robert Kubica aveva chiuso davanti a tutti le FP1 e Antonio Fuoco le FP3. Alla fine la migliore 499P è stata la #83 di Kubica, sesta, mentre Fuoco partirà ottavo e la #51 non è entrata in Hyperpole, la sessione che decide le prime dieci posizioni. Dopo le qualifiche, vinte dalla Genesis di Mathys Jaubert con la prima storica pole del costruttore coreano, Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco e Robert Kubica hanno parlato a F1World nella zona mista.

Alessandro Pier Guidi, con la 499P #51, è rimasto fuori dalla Hyperpole. A caldo, però, il quadro non era ancora chiaro: “Non abbiamo ancora avuto modo di parlarne e di capire bene cosa sia successo. Il giro è stato pulito, ma ho trovato un’altra macchina e nel frattempo qualcuno ha fatto un giro migliore. Questo ha compromesso la possibilità di passare il taglio”. Sul meteo di domenica nessuna preferenza: “Sinceramente non ho grandi preferenze. Quel che sarà, sarà“.

Fuoco: “Il track limit mi ha cancellato un giro da P4”

Con la #50, Antonio Fuoco invita alla prudenza sui tempi delle libere: “Non sai mai cosa fanno gli altri: non conosci il carico di benzina né la rotazione delle gomme. Sappiamo cosa facciamo all’interno della nostra squadra con le tre macchine, ma è difficile capire gli altri. Stamattina il feeling sembrava abbastanza positivo, almeno da parte mia, ma sapevamo che in qualifica sarebbe stata un’altra storia”.

A pesare è stato soprattutto il giro cancellato per il mancato rispetto dei limiti della pista all’ultima curva: “È stato un peccato fare track limit all’ultima curva, perché mi ha cancellato un giro che poteva valere la P4. Qui a Barcellona il degrado delle gomme è importante, soprattutto se continui a spingere, quindi il giro successivo non poteva essere lo stesso. Il potenziale c’era: si poteva fare P4 o P5, non credo meglio di così”.

Per la gara, Fuoco si aspetta condizioni diverse da quelle viste finora: “Penso che sarà un po’ una sorpresa per tutti. Se devo scegliere, vedendo come sono andate le libere, al momento propenderei un po’ di più per la pioggia. È un’incognita per tutti e chi sarà più bravo a reagire durante la gara potrà fare la differenza. In più abbiamo delle gomme da bagnato completamente nuove, che credo nessuno abbia ancora provato. Almeno c’è qualcosa di diverso, vediamo”.

Kubica: “Barcellona ti fa venire il mal di testa”

Più netto Robert Kubica, al volante della 499P #83 di AF Corse. Per lui la qualifica rispecchia il valore reale: “La prestazione è quella che si vede in qualifica. Nelle libere ognuno fa il suo programma e i tempi non sono quelli che ti danno la posizione in gara. Secondo me oggi la prestazione non è stata sotto tono. Con quello che potevamo fare, abbiamo fatto bene”.

La gara, secondo Kubica, sarà tutta di gestione: “Se avessimo una palla di cristallo sapremmo già cosa succederà domani. Sarà una gara complicata, non sarà facile. Se il meteo cambierà le carte potrebbe essere ancora più difficile, ma un meteo incerto potrebbe darci qualche opportunità. Bisogna sfruttare al massimo quelle che avremo e concentrarci sulla nostra gara. Di solito, quando ti manca prestazione, queste situazioni non sono dalla tua parte, ma faremo del nostro meglio”.

E sulla pioggia ha le idee chiare: “Se dovessi scegliere, vorrei un po’ d’acqua, ma tale da restare con le slick. È però una condizione molto rara e difficilmente durerà a lungo. Questa è una pista complicata lato macchina, ma anche nella gestione del pilota, delle gomme e dell’assetto. Come sempre, Barcellona ti fa venire un po’ di mal di testa”.

Il cambio di calendario dovuto alla guerra in Medio Oriente, con Barcellona e Monza al posto di Qatar e Bahrain, ha portato anche gare più corte. Un aspetto che a Kubica non piace: “A me è cambiato che, invece di essere in Bahrain, sono a Barcellona. È un peccato che le gare siano più corte: quella del Qatar era di quasi dieci ore. Le gare endurance mi piacciono il più lunghe possibile. Ma sono cose su cui non abbiamo controllo. Ci concentriamo su quello che possiamo influenzare, il resto sono decisioni che non riguardano noi piloti”.