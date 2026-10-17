Primo piano WEC – Barcellona, FP3 Hypercar: Ferrari in vetta con Fuoco

Ferrari davanti a tutti per un soffio

Nella classe Hypercar del WEC, Ferrari è tornata al comando nelle FP3 a Barcellona. La 499P numero 50 ha preceduto di un’inezia Genesis e Cadillac. I prototipi del FIA World Endurance Championship hanno ripreso la pista dopo la mattinata dedicata alle LMGT3.

Sul Circuit de Catalunya il sole splendeva alto nel cielo. Tuttavia, le nuvole avanzavano lentamente, in linea con le previsioni di pioggia per la gara. In vista della 6 Ore di Barcellona, le squadre hanno studiato il comportamento delle vetture LMH e LMDh. Gli ingegneri hanno alternato le mescole Michelin medie e morbide. Il tracciato catalano, infatti, continua a creare grattacapi sul fronte del degrado elevato degli pneumatici.

Fuoco ha attaccato subito il primato durante la simulazione di qualifica. Il pilota calabrese ha firmato un ottimo 1’31″026 e ha beffato la Genesis #19 per appena 0″015. Un paio di decimi più indietro si è piazzata la Cadillac-Jota #38. Il team ha seguito un programma particolare, con quattro pneumatici morbidi per tutti i 60 minuti della sessione. Una scelta che ha fornito dati preziosi sul degrado lungo un intero stint.

WEC – Barcellona, FP3 Hypercar: il resto della classifica

Alle spalle del terzetto di testa, l’Aston Martin Valkyrie #009 ha confermato il buon passo e ha chiuso quarta. Quinta posizione per la seconda Cadillac-Jota, la #12. Le Alpine hanno ottenuto il sesto e l’ottavo tempo, entrambe a circa sei decimi dalla vetta. In mezzo si è inserita la Ferrari #83 di AF Corse, settima al termine dell’ora di lavoro.

Anche in casa BMW-WRT i due equipaggi hanno portato avanti programmi di lavoro differenziati. La M Hybrid V8 più rapida è stata la #15, nona in classifica. La #20, al contrario, ha concluso quattordicesima con un ritardo di 0″993 dal leader.

La seconda Aston Martin, la #007, ha completato la Top10. Subito dietro hanno trovato posto le due Toyota, concentrate su altro. Come i rivali tedeschi, infatti, il team giapponese ha lavorato su un piano diverso dalla prestazione pura. Dopo di loro ha chiuso la Ferrari #51. Più attardate le Peugeot e la Genesis #17, rimaste in fondo alla classifica. Tutte hanno accusato oltre un secondo di distacco dalla vetta.

Equilibrio in vista di qualifiche e Hyperpole

Il responso delle FP3 Hypercar del round WEC a Barcellona ha mostrato un equilibrio davvero molto marcato. Ferrari, Genesis e Cadillac hanno racchiuso le proprie prestazioni in pochi decimi. D’altra parte, diverse squadre hanno nascosto le carte e hanno badato soprattutto alla gestione delle mescole.

Il quadro, quindi, potrebbe cambiare già nel pomeriggio. Ogni dettaglio, anche minimo, peserà sulla composizione della griglia di partenza. Alle 15:40 le vetture torneranno in pista per le sessioni di Qualifica e Hyperpole. Lì i team dovranno spingere al massimo e mostrare il loro reale potenziale. Inoltre, l’arrivo della pioggia potrebbe stravolgere le strategie della 6 Ore.

Qui i risultati delle FP3 Hypercar del WEC a Barcellona.