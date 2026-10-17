Dal paddock WEC Barcellona – Genesis, prima storica pole: Jaubert e Abiteboul in conferenza

Barcellona, conferenza WEC: la prima pole Genesis firmata Jaubert

Nella conferenza stampa del WEC a Barcellona, Genesis Magma Racing festeggia la prima pole position della sua storia, arrivata nella stagione d’esordio nel Mondiale Endurance. A firmarla è stato Mathys Jaubert, con un giro in 1’30″166. Genesis diventa così il primo costruttore coreano a conquistare una pole nel WEC. Alla conferenza stampa ha partecipato anche F1World.

Il pilota francese ha spiegato come è nata la prestazione, su una pista in continua evoluzione: “La pista era molto diversa rispetto alle libere, sta cambiando tanto. Nelle prove non hai molte occasioni per preparare la qualifica: io sono stato fortunato ad averne una in FP2. Poi arrivi in FP3 con gomme usate e una macchina di cui non sai bene cosa aspettarti. Gli ingegneri hanno fatto un grande lavoro mettendo insieme e analizzando tutto quello che è emerso dalle libere. La macchina era perfettamente nella finestra giusta e anche qualche cambio di strategia tra qualifica e Hyperpole ha fatto la differenza”.

Jaubert: “Questa pista si adatta al mio stile”

Jaubert fa parte del progetto Genesis fin dal primo giorno, ma la testa è già alla gara: “Sono molto onorato, significa tanto. Sono contento del risultato e lo è tutta la squadra, ma penso già a domani. Su una pista come questa la posizione in pista è forse la più importante di tutto l’anno”. Barcellona, del resto, gli porta bene: “L’anno scorso qui ho ottenuto la mia prima vittoria in LMP2, quest’anno la prima pole con Genesis. Forse è una pista che si adatta al mio stile“.

Pioggia e gomme nuove, l’incognita della gara

Le previsioni per domenica parlano di pioggia, una condizione che Genesis non ha ancora affrontato in gara. Alla domanda su come si comporterà la vettura sul bagnato, Jaubert ammette: “Non ne ho idea. Abbiamo avuto occasione di girare sul bagnato nei test e abbiamo visto che molte cose sulla macchina vanno impostate in modo diverso. Abbiamo tanti ingegneri che conoscono bene il bagnato. Però queste gomme da bagnato sono nuove e non le abbiamo ancora provate. Partire davanti è molto importante, e ancora di più sul bagnato. In squadra abbiamo tante persone che seguono il meteo, vedremo”.

Abiteboul nella conferenza WEC di Barcellona: “Genesis resti umile”

Soddisfatto il Team Principal Cyril Abiteboul, che in Formula 1 ha guidato la Renault: “Lo sport serve a mostrare la quantità e la qualità del lavoro fatto e a portare buoni risultati. Sentivamo che la macchina era buona, che i piloti erano molto capaci e che la squadra stava crescendo. Ma dirlo è una cosa, mostrarlo in una sessione è un’altra. Farlo nel momento che conta è ancora diverso. Barcellona è in qualche modo una pista di riferimento, e riuscirci qui è davvero importante. È un piccolo passo verso la gara: dobbiamo restare umili, ma siamo anche molto affamati“.

Abiteboul ha poi rivendicato la scelta di puntare su Jaubert: “Quando abbiamo deciso di entrare nel WEC, ho proposto ai vertici di Hyundai di investire sulle nuove generazioni e dare un’opportunità a piloti che magari erano già nell’ambiente ma non avevano avuto una vera occasione. Lo chiamiamo programma Trajectory: non necessariamente un programma giovani, ma un percorso per chi crediamo lo meriti. Mathys rispondeva a tutti i requisiti. Arriva anche da quella che consideriamo la formula giusta, cioè le GT, che hanno più legami con queste macchine rispetto alle monoposto. È una scelta che oggi trova una conferma“.

Restano però margini di miglioramento, soprattutto sull’altra vettura: “Con la #19 abbiamo avuto ancora un paio di problemi operativi, ed è quello che ci ha frenato in molte occasioni, in qualifica e spesso anche in gara. È lì che dobbiamo tenere i piedi per terra e restare molto concentrati per domani”.