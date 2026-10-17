Dal paddock WEC – 6h di Barcellona, Qualifiche Hypercar: pole storica per Jaubert

Qualifiche e Hyperpole Hypercar a Barcellona: dalla Q1 alla pole di Jaubert, rivediamo insieme il riassuntone

Archiviato il sabato delle LMGT3, al Montmeló tocca alle Hypercar definire la griglia della 6 ore di Barcellona. Le qualifiche e la Hyperpole delle Hypercar a Barcellona assegnano la prima casella della griglia di domenica, ma prima del via serve un po’ di pazienza. La direzione gara annuncia un ritardo di almeno 10 minuti, poi sposta più volte l’orario di partenza, fino al via definitivo alle 15:55. Se ve le siete perse, niente paura: F1World è in circuito per voi ed è pronta a raccontarvi la sfida dei prototipi del World Endurance Championship.

Hypercar – qualifiche

Stesso format delle LMGT3, con una vettura in meno: 17 Hypercar in pista e solo le prime 10 alla Hyperpole. Nel finale la pista migliora di quasi quattro secondi rispetto ai primi giri, e alla bandiera a scacchi tutta la classe è racchiusa in 1.234 secondi. A pagare il prezzo più alto sono Peugeot e BMW, eliminate con entrambe le vetture: Di Resta chiude ultimo con la #93, preceduto dalla BMW #15 di Vanthoor, dalla Peugeot #94 di Pourchaire e dalla BMW #20 di Sheldon van der Linde. Quest’ultima era seconda a metà sessione.

Fuori anche la Ferrari #51 di Giovinazzi, poleman a Imola, tredicesima per appena 97 millesimi. Davanti a lui le due Aston Martin: la #007 di Tincknell e la #009 di Riberas, che resta fuori dalla Hyperpole per soli 32 millesimi. Passa il taglio per un soffio la Ferrari #83 di Kubica, decima, davanti all’Alpine #35 di Milesi. Ottavo Nyck De Vries con la Toyota #7, settima l’altra Alpine, la #36 di Victor Martins. Fuoco porta la #50 in sesta posizione, a 33 millesimi dalla Cadillac #12 di Will Stevens. La compagna di squadra #38 di Jack Aitken è quarta, a mezzo secondo dalla vetta.

Davanti è festa Genesis. A Imola, la loro prima gara, le due vetture coreane occupavano le ultime due caselle della griglia, a Barcellona Mathys Jaubert porta la #17 al terzo posto. Tra le due si inserisce solo la Toyota #8 di Ryō Hirakawa, in testa per buona parte della sessione e staccata di 144 millesimi. Il miglior tempo è di Mathieu Jaminet, che con la #19 firma un 1:30.479 e manda in Hyperpole entrambe le Genesis.

Hypercar – Hyperpole

Le qualifiche Hypercar di Barcellona hanno regalato una pagina storica a Genesis. Mathys Jaubert, ventunenne con licenza silver, ha firmato la prima pole position del marchio coreano con un 1:30.166 che nessuno è riuscito a battere. Al suo fianco in prima fila scatterà la Toyota #8 di Hirakawa, staccata di soli 170 millesimi. Jaminet, invece, ha completato la Top 3 con la seconda Genesis, nonostante un problema al sistema di ricarica dell’energia che si è presentato due volte. Più staccate, infine, la Alpine #35 e la Cadillac #12.

Qui i risultati completi delle qualifiche Hypercar a Barcellona.