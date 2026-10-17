Dal paddock WEC – Barcellona, Qualifiche LMGT3: Fleming ruba la pole a Pera

WEC – Barcellona: le LMGT3 aprono il sabato con le qualifiche: dalla Q1 della Corvette #34 alla pole di Fleming, rivediamo insieme il riassuntone

Dopo una terza sessione di libere avvolta nella nebbia, il WEC si prepara alla 6 ore di Barcellona. Prima delle Hypercar, sono le LMGT3 ad aprire il sabato delle qualifiche WEC a Barcellona: una Q1 da 12 minuti e una Hyperpole da 10 per definire la griglia di partenza della classe. Se ve le siete perse, niente paura: F1World è in circuito per voi ed è pronta a raccontarvi il sabato catalano del World Endurance Championship.

LMGT3 – qualifiche WEC Barcellona

Nei 12 minuti di qualifica delle LMGT3 solo le prime 10 accedono alla Hyperpole, mentre le altre 8 chiudono qui la loro giornata. Come da regolamento, al volante ci sono i piloti Bronze, gli amatori degli equipaggi. Gli ultimi minuti stravolgono la classifica e il taglio diventa una questione di millesimi: la Lexus #78 di Akkodis con Tom Van Rompuy resta fuori per appena 18 millesimi ed è undicesima. Alle sue spalle la Porsche #91 di Manthey con James Cottingham e la Ferrari #54 del team di Piacenza con Thomas Flohr. Niente da fare per le Aston Martin, con la #23 di Newell quattordicesima e la #27 di Ian James in fondo. Fuori anche la BMW #69 di McIntosh, la McLaren #58 di West e la Mercedes #79 di Zelger.

Passano il taglio…

Alla lotta per la pole accedono invece entrambe le Ford di Proton Competition, con la #77 di Eric Powell che passa il taglio per il rotto della cuffia in decima posizione. Nono Antares Au con la McLaren #10 di Garage 59, che a Imola aveva conquistato la pole. Dal quarto al decimo posto ci sono solo 186 millesimi. La BMW #32 di Team WRT con Darren Leung è ottava, a 3 millesimi dalla Mercedes #61 di Iron Lynx guidata da Martin Berry. Sesta la Porsche #92 di Yasser Shahin. Riscatto per Akkodis con la #87 di Petru Umbrărescu, quinta, dopo un primo tentativo sopra l’1:58. Per soli 2 millesimi resta dietro alla Corvette #33 di Ben Keating.

Sul podio virtuale della Q1 sale la Ferrari #21 di AF Corse con François Hériau, unica 296 a passare il taglio come a Imola, a 596 millesimi dalla vetta. Secondo Stefano Gattuso, che per buona parte della sessione ha tenuto davanti a tutti la Ford #88 e chiude a 542 millesimi. Con il miglior tempo, ancora una volta, c’è la Corvette #34 di Racing Team Turkey. Peter Dempsey, ultimo a metà sessione e senza nemmeno un tempo, piazza nel finale un 1:42.082 che nessuno avvicina e ripete il crono più veloce, già ottenuto in stagione. Il risultato però è ancora in bilico: a sessione conclusa i commissari mettono la #34 sotto investigazione per un’infrazione tecnica legata alla potenza totale erogata dalla vettura.

LMGT3 – Hyperpole

Nell’Hyperpole delle Qualifiche LMGT3 di Barcellona Thomas Fleming si è preso la scena. Nella Hyperpole riservata ai piloti Silver, l’inglese ha portato in vetta la McLaren #10 di Garage 59 con il tempo di 1’40″933. Riccardo Pera era passato momentaneamente al comando nel finale, ma ha dovuto accontentarsi della prima fila con la Porsche-Manthey #92, staccato di 0″122. Gli altri sono rimasti più lontani: Mann ha chiuso terzo a 0″465 con la Ferrari-AF Corse #21, davanti alla Corvette-TF Sport #33 di Edgar. Seguono Andrade (Mercedes-Iron Lynx #61), Gelael (BMW-WRT #32) e Schmid (Lexus-ASP #87). A completare la Top10 ci sono invece le Ford-Proton di Tuck e Levorato e la Corvette #34 di Yoluç.

Qui i risultati completi delle Qualifiche LMGT3 a Barcellona.