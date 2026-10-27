Dichiarazioni Wolff risponde a Helmut Marko: “Russell ha le qualità per vincere”

Toto Wolff ha respinto l’idea su Russell sostenuta da Helmut Marko

Toto Wolff ha contestato la dichiarazione di Helmut Marko, secondo cui George Russell non riuscirà a riprendersi dopo essere stato battuto da Antonelli nella lotta mondiale. Kimi Antonelli, con 123 punti di distanza dal compagno di squadra e 125 ancora da conquistare, si sta dirigendo al GP in Città Del Messico con la concreta possibilità di chiudere i giochi per il mondiale. Se Russell vincesse sul circuito messicano, tutto quello che serve al pilota italiano per aggiudicarsi il titolo sarebbe un nono posto. In questo modo entrerebbe nella storia della Formula 1 come il più giovane campione del mondo.

Il giudizio di Helmut Marko su Russell

In quest’ultima stagione, grazie a una Mercedes capace di interpretare al meglio il nuovo regolamento, Russell aveva la possibilità di vincere il mondiale. Fin dalle prime gare però, il britannico ha sofferto il confronto con il compagno di squadra. Il pilota italiano ha preso la leadership del campionato con cinque vittorie consecutive a inizio della stagione. Il ventisettenne, nonostante la breve rinascita estiva, non è mai riuscito a impensierire Antonelli, condizionato dalle difficoltà con le nuove monoposto e dalla poco affidabilità.

L’ex consigliere della Red Bull, ha espresso su Sky Germany che ritiene difficile l’inglese possa aggiudicarsi un mondiale in futuro. “Russell non è più il pilota numero uno. Antonelli è riuscito a prendersi quel posto“, ha sostenuto Marko durante il Gran Premio degli Stati Uniti, dove il giovane pilota è riuscito a portare a casa la vittoria mentre il britannico è arrivato ottavo, a causa di una penalità cinque secondi. “Dubito che in futuro possa ottenere un titolo mondiale o affermarsi come prima guida della squadra”.

La risposta di Toto Wolff

Dopo la gara, Toto Wolff, è intervenuto in difesa di Russell. Il team principal sostiene che con una monoposto più adatta al suo stile di guida, l’inglese può ancora competere per il mondiale. “Rispetto l’opinione di Marko ma ritengo che si sbagli. Russell ha buone capacità, semplicemente la vettura al momento non gli si addice. All’inizio della stagione è più difficile sostenere una situazione in cui senti che questo dovrebbe essere il tuo anno. Credo che se gli forniamo una vettura più adatta alle sue capacità ha quello che serve per vincere“.

“È un campione anche se si tende a dimenticarlo. In questi anni è riuscito a vincere in ogni categoria, dai campionati europei nei kart alla Formula 2 e Formula 3. Penso che meriti di essere inserito nel gruppo dei migliori. Bisogna solo capire il motivo di questa differenza e cosa modificare nella monoposto per farlo andare più veloce”, ha concluso il capo della scuderia tedesca.